Presentado el balón oficial de la Copa Asiática 2027: Uzbekistán también jugará con él

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Presentado el balón oficial de la Copa Asiática 2027: Uzbekistán también jugará con él

Aunque la Copa Asiática 2027 aún no ha comenzado, uno de los símbolos más importantes del torneo ya ha sido presentado a los aficionados al fútbol. La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la empresa KELME han presentado Arabia Sauditacomo el balón oficial del campeonato continental que se celebrará en KHUZAMA. No es solo un equipamiento deportivo para el juego, sino un diseño especial que refleja la cultura y las tradiciones nacionales del país anfitrión.

¿Por qué se llamó «KHUZAMA» al balón?

El balón oficial del torneo lleva el nombre de

«khuzama» , la lavanda silvestre que crece en el territorio de Arabia Saudita . El tono violeta de esta planta se ha convertido en una de las ideas centrales del diseño del balón.

En Arabia Saudita, el color violeta es visto en las costumbres locales como un símbolo

de hospitalidad y respeto . Por ello, el nombre y la apariencia del balón están en armonía con las características culturales del país anfitrión. El diseño refleja la arquitectura saudí

Presentado el balón oficial de la Copa Asiática 2027: Uzbekistán también jugará con él

Otro aspecto destacable del balón KHUZAMA son sus patrones geométricos.

Están inspirados

en las puertas de la arquitectura tradicional Najd en Arabia Saudita .El diseño del balón integra los colores oficiales del torneo:

violeta oscuro, verde y color arena . De esta forma, KHUZAMA no es solo un balón de fútbol, sino uno de los símbolos del torneo que lleva la identidad cultural del país anfitrión de la Copa Asiática 2027 al campo. Más allá de la apariencia, las características de juego son esenciales

Además de la estética, en el diseño de KHUZAMA se han tenido en cuenta los aspectos prácticos para los jugadores.

Presentado el balón oficial de la Copa Asiática 2027: Uzbekistán también jugará con él

El alto contraste entre el blanco y el violeta oscuro permite una mejor visibilidad

tanto a la luz del día como bajo la iluminación artificial del estadio.

La estructura aerodinámica del balón está diseñada para garantizar la estabilidad en el aire y facilitar el control por parte de los jugadores. Por lo tanto, el objetivo principal de KHUZAMA no es solo la estética. Ha sido creado para cumplir con las exigencias de una competición internacional de alto nivel. Uzbekistán se enfrenta a grandes retos en Arabia Saudita

La Copa Asiática 2027

se celebrará en Arabia Saudita del 7 de enero al 5 de febrero de 2027.

Presentado el balón oficial de la Copa Asiática 2027: Uzbekistán también jugará con él

La selección nacional de Uzbekistán ha sido ubicada en el

grupo B del torneo. En la fase de grupos, nuestros representantes se enfrentarán a:

Bahréin ; RPDC

;

  • Jordania. Cada partido de este grupo será una nueva prueba importante para la selección de Uzbekistán en el campeonato continental.

  • Ahora KHUZAMA aparece en los camposTodavía queda tiempo para el inicio de la Copa Asiática, pero el ambiente del torneo se está formando gradualmente.

  • KHUZAMA, que encarna los símbolos del país anfitrión, es una parte fundamental de este proceso.

La lavanda violeta, los patrones arquitectónicos tradicionales y los colores típicos de la cultura saudí se reúnen en un solo diseño.

Ahora, la pregunta principal que interesa a los aficionados al fútbol es:

Presentado el balón oficial de la Copa Asiática 2027: Uzbekistán también jugará con él

¿Qué historia escribirá KHUZAMA en los partidos de la selección de Uzbekistán?

La respuesta se dará en el campo en enero de 2027. Para la selección de Uzbekistán, se abrirá una nueva página de la Copa Asiática con este nuevo balón.

Mezbon mamlakatning ramzlarini o‘zida mujassam etgan KHUZAMA ham ana shu jarayonning muhim qismi.

To‘pdagi binafsharang lavanda, an’anaviy me’morchilik naqshlari va Saudiya madaniyatiga xos ranglar bir dizaynga jamlangan.

Endi esa futbol muxlislarini qiziqtiradigan asosiy savol boshqa: KHUZAMA O‘zbekiston terma jamoasi ishtirokidagi o‘yinlarda qanday tarixga guvoh bo‘ladi?

2027 yil yanvar oyida bu savolga javob maydonda beriladi. O‘zbekiston terma jamoasi uchun esa yangi to‘p bilan birga yangi Osiyo Kubogi sahifasi ham ochiladi.

Copa Asiática 2027KHUZAMAConfederación Asiática de FútbolArabia SauditaFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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