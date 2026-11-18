Según la prensa europea, la dirección del fútbol saudí intentó fichar a Pep Guardiola tras la derrota por 1-2 ante la selección de Uzbekistán en el amistoso de noviembre en Catar. Sin embargo, el agente del entrenador, Josep Maria Orobitg, informó que esta propuesta no sería considerada en absoluto:

El exentrenador del Manchester City, Pep Guardiola, sigue recibiendo un serio interés y ofertas por parte de selecciones nacionales. Tras el nombramiento de Mauricio Pochettino como técnico del Manchester United, la Federación de Fútbol de EE. UU. ofreció el puesto vacante al estratega español, pero Guardiola rechazó la propuesta. Ahora, Arabia Saudita ha recibido la misma respuesta.

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« En los últimos días hemos recibido una oferta a través de intermediarios desde Arabia Saudita. Pep Guardiola no desea ni siquiera considerar este tipo de propuestas. » — Josep Maria Orobitg (agente de Guardiola)

La situación en Arabia Saudita y los planes para la Copa Asiática 2027

Actualmente, los «Halcones Saudíes» están dirigidos por el técnico griego Giorgos Donis desde el 23 de abril de 2026. Bajo su mando, el equipo terminó último en su grupo de la Copa del Mundo con solo 2 puntos ante España, Cabo Verde y Uruguay, quedando fuera de la fase eliminatoria.

La directiva saudí tiene como objetivo confiar la selección a un entrenador de clase mundial antes de la Copa Asiática 2027 (23 de diciembre de 2027 — 21 de enero de 2028) que se celebrará en su territorio. Tres veces campeón de Asia (1984, 1988, 1996), Arabia Saudita fue eliminada en octavos de final en las dos últimas ediciones (2019 y 2023).

Últimas informaciones sobre Pep Guardiola y la situación de Arabia Saudita

Indicadores Detalles y hechos Último club de Guardiola Manchester City (dejó el cargo en junio de 2026) Situación actual En pausa futbolística, rechazando ofertas Selecciones rechazadas Estados Unidos, Arabia Saudita Entrenador de Arabia Saudita Giorgos Donis (desde el 23 de abril de 2026) Último resultado de Arabia Saudita Derrota 1-2 ante Uzbekistán (amistoso en Catar) Próximo gran torneo Copa Asiática 2027 (anfitrión — Arabia Saudita)

Cabe recordar que desde su salida del Manchester City en junio de 2026, Pep Guardiola no ha asumido ningún cargo y ha enfatizado que decidió tomarse un descanso del fútbol de alto nivel.

¿Qué camino crees que elegirá Pep Guardiola tras su descanso: volverá a un club top europeo o dirigirá a una gran selección nacional?

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