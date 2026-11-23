La probabilidad de que la selección nacional de Uzbekistán gane la Copa Asiática 2027 se ha estimado en un 4,6 %. Esta cifra sitúa a nuestro equipo por encima del vigente campeón, Catar, y del anterior finalista, Jordania.

El proyecto analítico Football Meets Data ha modelado las posibilidades de las selecciones que participarán en la Copa Asiática 2027 y ha publicado un ranking de favoritos. Según este, la selección nacional de Uzbekistán se encuentra entre los seis principales candidatos al título.

Según los resultados del análisis, nuestros jugadores tienen una probabilidad muy alta de pasar a la fase eliminatoria. Sin embargo, se espera que la competencia sea mucho más fuerte en el camino hacia las semifinales y la final.

¿Cuáles son las posibilidades de Uzbekistán en la Copa Asiática?

Los resultados de la modelización publicados por Football Meets Data en noviembre evalúan las perspectivas de la selección de Uzbekistán en la competición de la siguiente manera:

Fase Probabilidad de Uzbekistán Octavos de final 90 % Cuartos de final 59,1 % Semifinales 24,6 % Final 11,4 % Campeonato 4,6 %

Como se puede ver en los indicadores, los analistas estiman con una probabilidad muy alta que Uzbekistán llegue al menos a los octavos de final. La posibilidad de llegar a cuartos de final es del 59,1 %.

Sin embargo, a medida que nos acercamos a las fases decisivas de la competición, los números disminuyen. Aun así, una probabilidad del 4,6 % de ganar el título mantiene a nuestro equipo entre los candidatos más fuertes del continente.

Japón, el gran favorito de la competición

En la modelización de Football Meets Data, la selección de Japón aparece como el principal favorito de la Copa Asiática. La probabilidad de que los jugadores japoneses se proclamen campeones es del 33,2 %.

Los siguientes puestos los ocupan Australia, Arabia Saudita, Irán y Corea del Sur. Uzbekistán se sitúa justo después de estos equipos, figurando entre los seis principales favoritos.

Puesto Selección Probabilidad de título 1 Japón 33,2 % 2 Australia 16,8 % 3 Arabia Saudita 13 % 4 Irán 11,7 % 5 Corea del Sur 8,3 % 6 Uzbekistán 4,6 %

Cabe destacar que las posibilidades de la selección de Uzbekistán, que participó por primera vez en el Mundial de 2026, se valoran incluso por encima de las de Jordania, finalista de la última edición. Para Jordania, esta cifra es del 4 %.

La probabilidad de victoria del vigente campeón, Catar, se estima en solo un 0,7 %. Esto demuestra que el modelo valora el potencial de Uzbekistán en el campeonato continental de forma mucho más elevada.

¿Cuáles son las posibilidades de Tayikistán y Kirguistán?

Para los otros representantes de Asia Central, Tayikistán y Kirguistán, las previsiones de los analistas son mucho más cautelosas.

La probabilidad de que la selección de Tayikistán llegue a octavos de final es del 53,3 %, a cuartos de final del 13 % y a semifinales del 2,9 %.

Para Kirguistán, estas cifras son del 45,4 %, 12,8 % y 3 % respectivamente.

La probabilidad de que ambos equipos lleguen a la final se estima en un 0,6 %, y la de ser campeones en un 0,1 %.

¿Contra quién jugará Uzbekistán en el grupo?

En la fase de grupos de la Copa Asiática 2027, la selección de Uzbekistán se enfrentará a Jordania, RPDC y Baréin.

Los otros representantes de Asia Central participarán en los siguientes grupos:

Kirguistán: Irán, Siria y China;

Tayikistán: Australia, Irak y Singapur.

Para Tayikistán, la próxima competición será la segunda Copa Asiática de su historia. En su anterior participación, el equipo llegó hasta los cuartos de final. Kirguistán, por su parte, participará en el campeonato continental por tercera vez.

¿Cuándo se celebrará la Copa Asiática?

La competición en Arabia Saudita se habría pospuesto casi un año debido a la situación política. Según el calendario actualizado, la Copa Asiática está programada del 23 de diciembre de 2027 al 21 de enero de 2028.

Por supuesto, las cifras publicadas por Football Meets Data no garantizan el resultado de la competición. Se trata de probabilidades calculadas en función del estado actual de los equipos y diversos factores. El resultado real se decidirá en el campo.

Aun así, es alentador que Uzbekistán haya sido incluido entre los seis principales candidatos al título de la Copa Asiática. Ahora se espera que nuestra selección justifique estos pronósticos en la práctica y luche dignamente por el trofeo más importante del fútbol continental.