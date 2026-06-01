Trump espera un acuerdo con Irán: Bitcoin comienza la semana con una caída

Bitcoin (BTC) recibió junio con nuevos mínimos locales, impulsado por las crecientes tensiones entre EE. UU. e Irán. Los conflictos en Oriente Medio y los informes sobre ataques a objetivos iraníes siguen siendo la principal fuente de volatilidad en el mercado cripto. Así lo informa Cointelegraph.com informa .

La intensificación de las acciones militares ejerció presión sobre el precio de BTC tras el cierre mensual, provocando que el valor del activo cayera por debajo del nivel de 73,000 USD. Según datos de TradingView, el precio cayó bruscamente pocas horas después de que cerraran las velas semanales y mensuales.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, abordó la posibilidad de un acuerdo con Irán en una publicación en su red Truth Social. "Irán realmente quiere llegar a un acuerdo, y será un buen acuerdo para EE. UU. y para aquellos que están con nosotros", escribió. Trump enfatizó que la ralentización del proceso no se debe a Irán en sí, sino a la oposición política dentro de los Estados Unidos.

Mientras Bitcoin sigue bajo presión, el mercado bursátil estadounidense continúa su tendencia alcista, a diferencia del mundo cripto. Los futuros del S&P 500 comenzaron la semana con una subida del 0.25%. Las tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) se consideran el principal motor del rally en el mercado de valores, que alcanzó niveles récord varias veces la semana pasada.

Según analistas de Mosaic Asset Company, los principales factores que han movido el mercado bursátil en las últimas semanas no han cambiado. El mercado de criptomonedas, sin embargo, sigue siendo mucho más sensible a la situación geopolítica, y los inversores están actuando con cautela en los primeros días de junio.