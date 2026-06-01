Coinbase lanza transferencias bancarias en rupias en India

Coinbase, el mayor exchange de criptomonedas de EE. UU., ha ampliado sus operaciones en el mercado indio permitiendo a los clientes locales realizar transferencias directas en rupias entre cuentas bancarias y mercados de criptomonedas. Según una publicación en el blog de la empresa el domingo, los usuarios ahora pueden depositar y retirar fondos a través del sistema IMPS (Immediate Payment Service). Esto es reportado por Cointelegraph.com .

Este paso se produce tras el registro oficial de Coinbase ante la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de la India. Esto permite que el exchange opere legalmente bajo las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) del país. Los traders indios ahora pueden acceder a mercados spot, futuros perpetuos y la interfaz Advanced Trade a través de una plataforma única.

Como recordatorio, Coinbase intentó entrar en el mercado indio en 2022, pero se vio obligado a suspender los servicios tras enfrentar problemas con los pagos UPI. El nuevo sistema IMPS, a diferencia de competidores como Binance y KuCoin, permite a los usuarios realizar transacciones directamente a través de la infraestructura bancaria.

A pesar de que el gobierno indio impuso un impuesto del 30% sobre los ingresos de criptoactivos y un impuesto TDS del 1% en cada transacción, el país sigue siendo uno de los mercados más atractivos para los activos digitales a nivel mundial. En el Índice Global de Adopción de Criptomonedas 2025 de Chainalysis, la India ocupó el primer lugar entre 150 países.

Coinbase también ha creado un libro de órdenes dedicado en INR (rupias) para garantizar la liquidez local. Esto facilita significativamente que los usuarios locales operen en su moneda nacional mientras aprovechan las capacidades de un exchange global.