Tipos de cambio anunciados para el 4 de junio

El Banco Central de Uzbekistán ha anunciado los tipos de cambio oficiales de divisas extranjeras para el 4 de junio de 2026. En consecuencia, el dólar estadounidense se apreció 36,04 UZS hasta situarse en 11.970,68 UZS.

• El euro se depreció 25,12 UZS hasta 13.896,69 UZS.

• El rublo ruso se depreció 2,14 UZS hasta 164,14 UZS.

• La libra esterlina se depreció 6,24 UZS hasta 16.077,15 UZS.

• El yen japonés se depreció 0,23 UZS hasta 74,71 UZS.

• El franco suizo se depreció 55,16 UZS hasta 15.185,95 UZS.

• El yuan chino se depreció 1,66 UZS hasta 1.764,59 UZS.