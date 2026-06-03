Prueba a 180 metros de altura sacude al equilibrista

El reconocido equilibrista estonio Jaan Roose cruzó con éxito una cuerda tendida entre los dos edificios más altos de Polonia, informó Reuters.

El atleta recorrió una cuerda tendida entre la Torre Varso de 310 metros y el Palacio de Cultura y Ciencia de 237 metros en Varsovia. Cubrió una distancia de casi 500 metros a una altitud de aproximadamente 180 metros.

Aunque Jaan Roose pareció tranquilo desde fuera tras la actuación, admitió que el desafío fue bastante difícil.

"Todavía estoy temblando. No fue nada fácil. Una prueba así requiere que una persona comprenda profundamente sus capacidades y amplíe sus límites", dijo.

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Según el equilibrista, se enfrentó a tres situaciones complejas durante el trayecto. En particular, fuertes vientos en la segunda mitad del cruce lo pusieron en un aprieto serio, obligándolo a detenerse varias veces para recuperar fuerzas.

Como referencia, Jaan Roose es ampliamente conocido por sus actuaciones extremas. En 2024, hizo historia como la primera persona en cruzar de Asia a Europa caminando sobre una cuerda de casi 1,1 kilómetros sobre el estrecho del Bósforo. El tricampeón mundial también es reconocido como el único atleta que ha logrado dos saltos mortales hacia atrás en la cuerda floja.