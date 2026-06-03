Escalada de tensiones en Oriente Medio: EE. UU. e Irán intercambian ataques

Se ha observado una escalada repentina y extrema de la situación geopolítica en la región de Oriente Medio. El Mando Central de las Fuerzas Armadas de los EE. UU. (CENTCOM) anunció oficialmente que militares estadounidenses interceptaron con éxito vehículos de ataque aéreo lanzados por Irán hacia Kuwait y Baréin.

Según declaraciones de fuentes militares estadounidenses, en la noche del 3 de junio, las Fuerzas Armadas de Irán lanzaron dos misiles balísticos hacia territorio kuwaití. Dichos misiles no alcanzaron sus objetivos previstos o fueron neutralizados en el aire. Simultáneamente, se informó que otros tres misiles que se dirigían hacia Baréin también fueron derribados por sistemas de defensa aérea.

Ataques militares mutuos y respuesta oficial de Irán

En respuesta a los ataques con misiles, las Fuerzas Armadas de los EE. UU. lanzaron un potente ataque aéreo contra un puesto de mando militar ubicado en la isla iraní de Qeshm, de importancia estratégica, alegando el «derecho a la legítima defensa».

Tras estos acontecimientos, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) emitió un comunicado oficial anunciando que había lanzado un feroz ataque con misiles y drones (UAV) contra una de las bases de las Fuerzas Armadas de EE. UU. en la región, así como contra sus helicópteros. Además, se indicó que el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada de los EE. UU. en Baréin también fue blanco del ataque.

Causa de la situación: El mando militar iraní afirma que estos ataques fueron una «medida de represalia» legítima en respuesta a un ataque anterior de EE. UU. contra una torre de comunicaciones militares en la isla de Qeshm.

Daños en el aeropuerto de Kuwait: Hay víctimas

Citando a la agencia de noticias oficial de Kuwait, Reuters informó que en la mañana del 3 de junio, las Fuerzas Armadas de Irán atacaron el Aeropuerto Internacional de Kuwait. Como resultado de este ataque a gran escala, se causaron graves daños materiales al edificio del aeropuerto.

Nombre de la fuente Consecuencias del incidente Situación actual Canal de televisión Al Jazeera Hay víctimas entre civiles y personal como resultado del ataque (su número exacto se está confirmando oficialmente). El Aeropuerto Internacional de Kuwait se vio obligado a suspender sus operaciones por completo por motivos de seguridad por un día .

La situación en la región está siendo monitoreada de cerca por observadores internacionales y grandes potencias. Siga las páginas de Zamin para obtener las noticias más importantes, urgentes y fiables sobre la política mundial y regional.