EE. UU. e Irán intercambian nuevos ataques, aeropuerto de Kuwait es objetivo

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EE. UU. e Irán intercambian nuevos ataques, aeropuerto de Kuwait es objetivo

El ejército de EE. UU. anunció que realizó ataques contra Irán durante la noche en 'autodefensa'. EE. UU. también informó haber destruido misiles balísticos y drones lanzados contra estados del Golfo y barcos.

Según el Comando Central de EE. UU. (Centcom), los ataques contra objetivos en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, se llevaron a cabo en respuesta a los ataques que Irán intentó lanzar en todo Oriente Medio.

El Centcom informó que Irán lanzó dos misiles contra Kuwait y tres contra Baréin, todos los cuales fueron destruidos o se desintegraron en el aire. Irán declaró que, en represalia, atacó bases estadounidenses y helicópteros ubicados en un país de la región con misiles y drones.

Las autoridades kuwaitíes informaron que una persona murió y más de 60 resultaron heridas como consecuencia de los ataques con drones. El aeropuerto internacional y otros edificios sufrieron daños en el ataque.

Representantes del Ministerio de Defensa de Kuwait calificaron el incidente como la 'agresión criminal de Irán'. El Ministerio de Asuntos Exteriores del país también reportó daños en misiones diplomáticas e instalaciones de infraestructura.

Mientras tanto, EE. UU. anunció que atacó un centro de mando militar iraní en la isla de Qeshm. Además, se destruyeron tres drones de ataque lanzados contra buques civiles que navegaban en aguas regionales.

Estos eventos ocurrieron cuando las negociaciones de alto el fuego entre EE. UU. e Irán se han estancado. Las discusiones sobre un acuerdo entre las partes no han dado resultados hasta ahora.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, afirmó que Irán quiere llegar a un acuerdo. Según él, Irán ha aceptado no poseer armas nucleares. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán enfatizó que Washington ha presentado constantemente demandas nuevas y contradictorias durante las negociaciones.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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