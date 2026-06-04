La ONU advierte: El Niño traerá lluvias a Asia Central

·196·Mundo
La ONU advierte: El Niño traerá lluvias a Asia Central

La Organización Meteorológica Mundial de la ONU advirtió sobre un fuerte fenómeno de El Niño que podría causar el aumento de las temperaturas y cambios bruscos en el clima en todo el mundo en los próximos meses. Según Reuters, este fenómeno natural podría provocar fuertes lluvias en Asia Central.

El Niño ocurre como resultado del debilitamiento de los vientos alisios en el océano Pacífico. Esto provoca una acumulación de calor en las partes central y oriental del océano, afectando los patrones climáticos a nivel mundial.

Según la Organización Meteorológica Mundial, las aguas cálidas del océano están intensificando el desarrollo de El Niño. La organización pronostica temperaturas por encima del promedio en muchas regiones durante junio-agosto. El evento podría durar hasta noviembre.

Los expertos creen que El Niño podría aumentar las precipitaciones en Asia Central, el sur de EE. UU. y partes de África. Mientras tanto, se espera que aumente el riesgo de sequía en Australia, Indonesia y partes del sur de Asia.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, describió estos procesos como una seria advertencia climática e instó a los países a acelerar la transición hacia fuentes de energía renovable.

ONUEl NiñoAsia CentralReutersAntónio Guterres
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La respuesta de Lavrov a la declaración del secretario de Estado de EE. UU. sobre UcraniaAyer, 18:07Hombre encontrado vivo tras seis días sin comida ni oxígeno en el EverestAyer, 17:51Ataque con dron a un autobús de pasajeros cerca de YenakiyevoAyer, 16:21Microorganismos peligrosos detectados en una momia de 5.300 añosAyer, 14:12Incidente inesperado: mujer conduce su coche sobre las vías del metroAyer, 13:42El Líder Supremo de Irán, Jamenei, hace una declaración inesperadaAyer, 12:58
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Shavkat Mirziyoyev expresa sus condolencias por la tragedia en China
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
Publicado el ranking de los principales países productores de oro
Una mujer da a luz a quintillizos tras 12 años de espera
Años de calor récord esperan al mundo
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Lunojod, silencioso durante 40 años, vuelve a enviar una señal
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas