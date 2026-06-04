La ONU advierte: El Niño traerá lluvias a Asia Central

La Organización Meteorológica Mundial de la ONU advirtió sobre un fuerte fenómeno de El Niño que podría causar el aumento de las temperaturas y cambios bruscos en el clima en todo el mundo en los próximos meses. Según Reuters, este fenómeno natural podría provocar fuertes lluvias en Asia Central.

El Niño ocurre como resultado del debilitamiento de los vientos alisios en el océano Pacífico. Esto provoca una acumulación de calor en las partes central y oriental del océano, afectando los patrones climáticos a nivel mundial.

Según la Organización Meteorológica Mundial, las aguas cálidas del océano están intensificando el desarrollo de El Niño. La organización pronostica temperaturas por encima del promedio en muchas regiones durante junio-agosto. El evento podría durar hasta noviembre.

Los expertos creen que El Niño podría aumentar las precipitaciones en Asia Central, el sur de EE. UU. y partes de África. Mientras tanto, se espera que aumente el riesgo de sequía en Australia, Indonesia y partes del sur de Asia.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, describió estos procesos como una seria advertencia climática e instó a los países a acelerar la transición hacia fuentes de energía renovable.