Incidente inesperado: mujer conduce su coche sobre las vías del metro

Ocurrió una situación inusual y algo peligrosa en Seattle, EE. UU. Una mujer de 70 años condujo por error su coche sobre las vías del metro, recorriendo aproximadamente media milla (casi 800 metros).

Como resultado, el tráfico de trenes se suspendió temporalmente en toda la línea. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar y evacuaron a los pasajeros a una zona segura. Además, el suministro eléctrico a lo largo de las vías se cortó temporalmente como medida de precaución.

Según los informes iniciales, la mujer intentaba encontrar su camino usando la navegación y declaró que estaba 'siguiendo las instrucciones del GPS'. Este error la llevó a conducir sobre las vías.

Afortunadamente, nadie resultó herido en el incidente. Después de que equipos especiales, incluida una grúa, retiraran el coche de las vías, el servicio de trenes se restableció unas horas más tarde.

El incidente generó un amplio debate en las redes sociales, recordando una vez más la importancia de la precaución al utilizar dispositivos de navegación.