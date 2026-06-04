Microorganismos peligrosos detectados en una momia de 5.300 años

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Microorganismos peligrosos detectados en una momia de 5.300 años

Se detectaron hongos y bacterias que podrían causar su descomposición gradual en la momia de 5.300 años encontrada en los Alpes de Ötztal en 1991. Esto fue informado en un estudio publicado en la revista Microbiome.

La momia del hombre de la Edad del Cobre, ahora conocido como Ötzi, se conserva en el Museo de Arqueología del Tirol del Sur. Aunque la momia se almacena en condiciones especiales de temperatura y humedad, estas medidas no pueden detener completamente la actividad microbiana.

Al examinar la piel, los tejidos, las muestras de humedad y el suelo del lugar del hallazgo de la momia, los investigadores lograron identificar microorganismos modernos y antiguos. Se descubrió que algunos de ellos, incluidas las bacterias intestinales, estaban presentes en el cuerpo de Ötzi durante su vida.

Los expertos también identificaron hongos resistentes al frío capaces de descomponer proteínas, grasas y colágeno en la piel de la momia, así como bacterias que degradan el fenol.

Según los científicos, la forma más eficaz de preservar la momia es volver a congelarla. Sin embargo, esto podría cerrarla a la investigación científica y a los visitantes del museo. Por lo tanto, el personal del museo planea monitorear continuamente los microorganismos y detectar posibles daños a tiempo.

Alpes de ÖtztalMicrobiomeÖtziMuseo Arqueológico del Tirol del Sur
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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