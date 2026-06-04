Hombre encontrado vivo tras seis días sin comida ni oxígeno en el Everest

Un sherpa nepalí (guía de montaña) sobrevivió seis días en el monte Everest sin comida ni botellas de oxígeno suplementario. Así lo informó el Daily Mail.

Según se informa, el guía de 52 años desapareció el 29 de mayo mientras descendía de la cumbre más alta del mundo. Fue visto por última vez entre los campamentos III y IV, a más de 8.000 metros de altitud, en la llamada "zona de la muerte", donde la falta de oxígeno agota rápidamente al cuerpo.

Sus familiares casi habían perdido la esperanza de que sobreviviera. Sin embargo, casi una semana después, el sherpa fue encontrado con vida. Los rescatistas indicaron que se movía independientemente hacia el campamento base, arrastrándose.

Se supo que el sherpa sobrevivió durante este tiempo comiendo galletas de un pequeño paquete y bebiendo agua de hielo derretido. Tras ser encontrado, fue trasladado en helicóptero a un hospital en Katmandú.

Según los médicos, el hombre está consciente. Actualmente está siendo tratado por congelación, deshidratación y otras complicaciones derivadas de la prolongada exposición a la gran altitud.