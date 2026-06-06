Robo de joyas frustrado en segundos

Este incidente en una joyería fue capturado por cámaras de seguridad. Las imágenes muestran a una mujer y un hombre, haciéndose pasar por clientes, tomando una pieza de joyería costosa e intentando escaparse con ella discretamente.

Sin embargo, el dependiente, que notó rápidamente la situación, actuó con agilidad y frustró el plan de los estafadores al instante. Bloqueó el objeto valioso con su mano, evitando que fuera robado.

Al darse cuenta de que su plan había fallado, la mujer y el hombre abandonaron el lugar rápidamente sin discutir con el empleado. Aunque el incidente fue breve, el vídeo generó un amplio debate en las redes sociales.

Este caso demostró una vez más lo importante que son la vigilancia y la rapidez de respuesta en las tiendas.