Robo de joyas frustrado en segundos

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Robo de joyas frustrado en segundos

Este incidente en una joyería fue capturado por cámaras de seguridad. Las imágenes muestran a una mujer y un hombre, haciéndose pasar por clientes, tomando una pieza de joyería costosa e intentando escaparse con ella discretamente.

Sin embargo, el dependiente, que notó rápidamente la situación, actuó con agilidad y frustró el plan de los estafadores al instante. Bloqueó el objeto valioso con su mano, evitando que fuera robado.

Al darse cuenta de que su plan había fallado, la mujer y el hombre abandonaron el lugar rápidamente sin discutir con el empleado. Aunque el incidente fue breve, el vídeo generó un amplio debate en las redes sociales.

Los compradores y un vendedor están de pie junto al escaparate en una joyería.

Este caso demostró una vez más lo importante que son la vigilancia y la rapidez de respuesta en las tiendas.

Joyería
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