EAU condena los ataques iraníes contra Kuwait

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EAU condena los ataques iraníes contra Kuwait

Los Emiratos Árabes Unidos condenan enérgicamente los ataques con drones y misiles llevados a cabo por Irán contra Kuwait. El Ministerio de Asuntos Exteriores del país emitió un comunicado oficial al respecto.

El comunicado enfatizó que estas acciones constituyen una violación grave de la soberanía de Kuwait y representan una seria amenaza para la seguridad y la estabilidad del país.

Los EAU expresaron su total solidaridad con Kuwait y anunciaron su apoyo a todas las medidas destinadas a garantizar su seguridad.

Además, el ministerio destacó la importancia de mantener la seguridad en la región, prevenir una mayor escalada de la situación y cumplir estrictamente con las normas del derecho internacional.

Cabe recordar que el 3 de junio se informaron ataques con drones y misiles contra el Aeropuerto Internacional de Kuwait y varias instalaciones civiles. El incidente resultó en una muerte, varios heridos y daños a la infraestructura.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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