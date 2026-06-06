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En la historia del fútbol mundial, hemos escuchado muchas historias asombrosas sobre el amor y la lealtad infinitos de los aficionados a sus equipos queridos. Sin embargo, el viaje determinado emprendido por tres aficionados argentinos apasionados y valientes ha causado una gran revuelo en el mundo del deporte. Recorrieron una distancia increíble en bicicleta para apoyar a su selección nacional directamente desde el estadio en la Copa del Mundo (CM-2026) que se celebra en los campos verdes de Norteamérica.

Estos aficionados dedicados comenzaron su largo y arduo viaje hace casi un año, el 16 de agosto del año pasado.

Después de un maratón de 10 meses y 17 países

El valiente trío logró superar no solo la fatiga física, sino también diversas condiciones climáticas y de la carretera en su búsqueda del objetivo. Su ruta se convirtió en un verdadero viaje continental:

El largo viaje: Durante este viaje inolvidable, que duró casi 10 meses, recorrieron un total de 17 países territorios.

Países cruzados: Lograron cruzar completamente en bicicleta los hermosos y complejos terrenos de países de América del Sur y Central como Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia.

Finalmente, con 17.000 kilómetros a sus espaldas, los valientes ciclistas llegaron a su tan esperada destino final. Han llegado sanos y salvos a Kansas City, EE. UU., donde la selección argentina jugará su partido de debut en el Mundial contra Argelia.

El viaje histórico en números

Las estadísticas generales de este viaje inolvidable y heroico se presentan claramente en la tabla siguiente:

Componentes del viaje Indicadores y cifras Objetivo de los aficionados Fecha de salida 16 de agosto Llegar a la gran fiesta del fútbol al otro lado del océano. Duración total del viaje 10 meses (casi 1 año) Demostrar una voluntad infinita y amor por el fútbol. Países cruzados 17 países Distancia desde América Latina hasta Norteamérica. Distancia total recorrida 17.000 kilómetros Un récord en la historia del ciclismo y del aficionismo futbolístico.

Alto respeto de los dirigentes y el cuerpo técnico

Con gran alegría y emoción, estos tres héroes fueron recibidos con mucho entusiasmo por miles de aficionados argentinos presentes en Kansas City. Tal alta resistencia y dedicación de los aficionados al fútbol no pasó desapercibida para el cuerpo técnico de la selección argentina. Los responsables del equipo recibieron personalmente a los valientes compatriotas y les expresaron su gratitud.

Nota editorial: El fútbol no es solo un partido de 90 minutos; es una gran fuerza que une a millones de personas y las inspira a hazañas increíbles. Recorrer 17.000 kilómetros en bicicleta requiere no solo una fuerte preparación física, sino también una voluntad de hierro y una pasión infinita por el equipo. La llegada de estos aficionados argentinos a Kansas City sin duda proporcionará una gran fuerza moral y motivación a los jugadores de la selección. Es natural que estos valientes aficionados sean las estrellas más brillantes en las gradas durante el partido contra Argelia. ¡Deseamos buena suerte a todos los equipos en la Copa del Mundo!

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