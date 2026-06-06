¿Tuvo Roman Abramóvich una reunión «secreta» con Volodímir Zelenski en Kiev?

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¿Tuvo Roman Abramóvich una reunión «secreta» con Volodímir Zelenski en Kiev?

Las negociaciones secretas y las reuniones entre bastidores destinadas a resolver la crisis geopolítica y las acciones militares entre Rusia y Ucrania por vías diplomáticas están en el centro de la atención mundial. Los últimos acontecimientos se han convertido en una verdadera sensación en el escenario internacional. El famoso multimillonario y empresario ruso Roman Abramóvich visitó inesperadamente Kiev, la capital de Ucrania.

El diputado de la Rada Suprema, Oleksiy Goncharenko, reveló detalles sobre esta misteriosa visita y las importantes negociaciones llevadas a cabo en una declaración en su canal oficial de Telegram.

Reunión secreta en Kiev y una carta enviada a Putin

Según el político ucraniano, la llegada del multimillonario a Kiev no fue solo una visita ordinaria, sino que sirvió como un puente de comunicación directo único entre los líderes de los dos países:

"Según información fiable que he recibido, esta reunión tuvo lugar realmente y se trataba específicamente de Roman Abramóvich. Vino a la capital ucraniana para mantener una conversación cara a cara con el presidente Volodímir Zelenski y transmitirle mensajes y condiciones importantes al líder ruso Vladímir Putin."

Respuesta del líder del Kremlin: «Debemos celebrar una reunión»

El presidente ruso Vladímir Putin ya se había referido anteriormente a esta diplomacia secreta. Señaló que el empresario informó sobre la situación al Kremlin a su regreso de Kiev. El líder ruso describió el diálogo de la siguiente manera:

"Ese empresario regresó de su viaje a Kiev y nos reunimos con él. Según él, el Sr. Zelenski le informó de que debemos celebrar una reunión personal para estabilizar la situación."

Carta abierta, costo de la guerra y condiciones políticas

Subyacentes a estas negociaciones están las declaraciones políticas mutuas de los líderes de los dos países en el campo de batalla. Las posiciones oficiales actuales de las partes pueden entenderse mejor a través de la siguiente tabla integrada:

Líderes políticos

Principales declaraciones y condiciones propuestas

Últimos pasos

Volodímir Zelenski

Ucrania ha declarado su capacidad para aumentar drásticamente el costo de la guerra para Rusia. Para detener las acciones militares, exige una reunión personal.

Envió una carta oficial y abierta a Vladímir Putin.

Vladímir Putin

Actualmente no ve ningún sentido o beneficio en celebrar negociaciones directas con el líder ucraniano.

Anteriormente pidió a Zelenski que acudiera a las elecciones.

Antecedentes: El regreso de una figura importante como Roman Abramóvich al escenario político como mediador indica que las partes siguen buscando canales de diálogo entre bastidores. Ciertamente, la situación en el campo de batalla sigue siendo tensa, y Vladímir Putin ha rechazado hasta ahora la propuesta de reunión, pero la transmisión directa de mensajes desde Kiev al Kremlin no extingue completamente las esperanzas diplomáticas. La advertencia de Zelenski sobre el aumento del costo de la guerra y la exigencia de Putin respecto a las elecciones muestran que la conclusión de un tratado de paz en un futuro cercano no será fácil. Continuaremos monitoreando el desarrollo de los acontecimientos.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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