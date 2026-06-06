Científicos hornean pan utilizando microorganismos de una momia de 5.000 años

Los científicos prepararon pan de masa madre natural utilizando levadura extraída de una momia de 5.000 años de antigüedad. Así lo informó el Daily Mail.

Según la publicación, la famosa momia de Ötzi, el hombre de hielo, descubierta en los Alpes en 1991, sigue asombrando a los investigadores. Los científicos descubrieron que los tejidos del hombre que vivió hace cinco mil años aún contenían microorganismos vivos, incluidas levaduras inusuales resistentes al frío.

Especialistas de Eurac Research estudiaron muestras tomadas de la piel, los órganos internos y el contenido estomacal de Ötzi. Los análisis mostraron que la momia había preservado una compleja comunidad de microorganismos, desde antiguas bacterias intestinales hasta levaduras capaces de sobrevivir a temperaturas muy bajas.

Estas levaduras despertaron un gran interés entre los científicos. Lograron cultivar los microorganismos en condiciones de laboratorio y adaptarlos gradualmente a un entorno basado en harina. Después de varios meses de experimentos, estos microorganismos comenzaron a funcionar como la levadura de pan común.

Como resultado, los investigadores prepararon masa y hornearon pan real utilizando la levadura extraída de la momia de aproximadamente 5.300 años de antigüedad. Según el líder del estudio, Muhammad Sarhan, la masa leudó en aproximadamente un día y estaba lista para hornear.

Los científicos no tienen intención de detenerse ahí. Actualmente, también están explorando las posibilidades de producir cerveza y otros productos fermentados utilizando levaduras antiguas.