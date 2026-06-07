Los casos de ébola aumentan a 488

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Los casos de ébola aumentan a 488

La situación relacionada con el virus del ébola en la República Democrática del Congo sigue siendo crítica. Según el Ministerio de Salud, el número de muertes confirmadas en laboratorio ha alcanzado las 86.

En las últimas 24 horas, seis personas más murieron a causa de la enfermedad. El número de casos de ébola se ha registrado en 488.

Las autoridades están ampliando la capacidad de las instalaciones de aislamiento médico en la provincia de Ituri para contener la propagación del virus. Se está enviando personal médico adicional y equipo de protección personal a la región.

Los gobiernos de la RDC y Uganda declararon oficialmente el inicio de la epidemia de ébola el 15 de mayo. Los expertos evalúan el actual brote como una de las epidemias más peligrosas en la historia del virus.

ÉbolaRepública Democrática del CongoIturiUganda
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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