La selección española elimina a Donald Trump de una foto de campeón y genera polémica

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La selección española elimina a Donald Trump de una foto de campeón y genera polémica

La selección nacional de España publicó en redes sociales una foto de equipo tomada tras su victoria en la Copa Mundial de fútbol de 2026. Sin embargo, el presidente de EE. UU., Donald Trump, no aparece en la imagen publicada por el equipo.

Donald Trump estuvo en el mismo escenario que los jugadores durante la ceremonia de premiación. Pero la foto difundida en la página española fue recortada de tal manera que el presidente estadounidense quedó fuera del encuadre. Esta situación llamó la atención en las redes sociales y provocó diversos debates.

Las jugadoras de la selección española celebran su campeonato en el podio.
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Nigina Zarqarayeva
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