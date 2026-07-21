La limpieza por encima de la vida: dos ancianas generan debate al limpiar toldos en un quinto piso

Unas imágenes de dos mujeres mayores han causado gran revuelo en las redes sociales. En el vídeo, una de ellas sale por la ventana de un apartamento en un quinto piso para intentar limpiar el polvo acumulado en el toldo con una aspiradora.

Lo más peligroso es que no utilizaba ningún arnés ni equipo de protección. Quienes presenciaron esta situación, donde un movimiento en falso podría haber tenido consecuencias fatales, expresaron su preocupación por la seguridad de la mujer.

En los comentarios bajo el vídeo, muchos han señalado que se debe evitar este tipo de limpieza. Otros, en tono de broma, han calificado a las ancianas como «limpiadoras extremas».