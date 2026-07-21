Los delfines vuelven a aparecer en las aguas de Estambul

·55·Mundo
Los delfines vuelven a aparecer en las aguas de Estambul

Delfines nadando cerca de la costa de Kanlıca en Beykoz fueron captados por cámaras. Aparecieron cerca de la orilla y se dejaron ver en la superficie del agua durante un tiempo. Las imágenes se difundieron en las redes sociales y captaron la atención de los usuarios.

La presencia de delfines en esta zona se relaciona con la actividad de la vida marina en Estambul. El acercamiento de estas criaturas a la costa también ha intensificado los debates sobre el medio ambiente y el estado del agua de mar.

Según la Administración de Agua y Alcantarillado de Estambul (İSKİ), recientemente se han llevado a cabo trabajos a gran escala en protección ambiental y tratamiento de aguas residuales. La administración informó que la calidad del agua de mar ha mejorado significativamente gracias a estas inversiones.

EstambulDelfinesMedio AmbienteMar NegroTurquía
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Este gesto sincero de Messi volvió a ganarse el cariño de los aficionados (video)Este gesto sincero de Messi volvió a ganarse el cariño de los aficionados (video)Hoy, 13:36Un policía rescata a un conductor de un coche en llamas (vídeo)Un policía rescata a un conductor de un coche en llamas (vídeo)Hoy, 13:00La limpieza por encima de la vida: dos ancianas generan debate al limpiar toldos en un quinto pisoLa limpieza por encima de la vida: dos ancianas generan debate al limpiar toldos en un quinto pisoHoy, 12:12Un hombre en silla de ruedas cae a un ríoUn hombre en silla de ruedas cae a un ríoHoy, 12:08La selección española elimina a Donald Trump de una foto de campeón y genera polémicaLa selección española elimina a Donald Trump de una foto de campeón y genera polémicaHoy, 11:57Un gato rescatado con vida tras un mes bajo los escombrosUn gato rescatado con vida tras un mes bajo los escombrosHoy, 11:38
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Mujer de 63 años es madre por primera vez
¿Por qué la «Cascada de sangre» en la Antártida fluye de color rojo?
¿Por qué la «Cascada de sangre» en la Antártida fluye de color rojo?