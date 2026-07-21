Los delfines vuelven a aparecer en las aguas de Estambul

Delfines nadando cerca de la costa de Kanlıca en Beykoz fueron captados por cámaras. Aparecieron cerca de la orilla y se dejaron ver en la superficie del agua durante un tiempo. Las imágenes se difundieron en las redes sociales y captaron la atención de los usuarios.

La presencia de delfines en esta zona se relaciona con la actividad de la vida marina en Estambul. El acercamiento de estas criaturas a la costa también ha intensificado los debates sobre el medio ambiente y el estado del agua de mar.

Según la Administración de Agua y Alcantarillado de Estambul (İSKİ), recientemente se han llevado a cabo trabajos a gran escala en protección ambiental y tratamiento de aguas residuales. La administración informó que la calidad del agua de mar ha mejorado significativamente gracias a estas inversiones.