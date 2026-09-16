Bloguera condenada a muerte en Irán: su caso conmociona a la opinión pública

Se ha informado que la bloguera iraní Marziyeh « Sevda » Ebrohimi Shamsobodiy ha sido condenada a muerte en Irán. Fue juzgada por insultar al Líder Supremo del país, realizar actividades mediáticas y de propaganda contra la seguridad nacional, y otros cargos. Esta información fue proporcionada por « Iran International » y organizaciones de derechos humanos.

Se informa que Shamsobodiy se encuentra actualmente recluida en la prisión de Bandar-Abbas. Fue sentenciada a muerte por la 3ª Sala del Tribunal Revolucionario de Bandar-Abbas bajo el cargo de « corrupción en la tierra » (« corruption on earth »).

En su caso se presentaron acusaciones como insultar al Líder Supremo, participar en actividades mediáticas y de propaganda contrarias a la seguridad nacional, y realizar actividades de inteligencia y seguridad en beneficio de « gobiernos enemigos ».

Además, la bloguera fue acusada de fotografiar a distancia el lugar de un ataque con misiles cerca de una instalación militar y enviar la imagen a una organización mediática en lengua persa que opera fuera de Irán. Organizaciones de derechos humanos señalaron que este hecho fue utilizado como prueba en su contra.

Curiosamente, antes de ser detenida, la bloguera dejó uno de sus últimos mensajes en su página de redes sociales para sus aproximadamente 10 000 seguidores. Esta publicación, realizada el 23 de febrero, fue su última antes de su arresto.

Esta nota se presentó sobre un fondo negro con imágenes de una paloma blanca y una rosa roja. En la publicación, la bloguera declaró que había elegido el camino en el que creía. Este mensaje atrae ahora aún más atención tras las noticias sobre su condena.

Según la información, además de la pena de muerte, el tribunal le impuso penas de prisión de 2 a 5 años También se decidió confiscar sus bienes y restringir su acceso a ciertos servicios públicos y estatales.

Se dice que el abogado de Shamsobodiy fue notificado de la sentencia de muerte el 23 de agosto. Algunos informes señalan que el veredicto fue dictado por el juez Hojahasanī del Tribunal Revolucionario de Bandar-Abbas.

También han circulado informes de que, tras su detención, la bloguera fue mantenida en régimen de aislamiento durante 20 días y sometida a una fuerte presión durante los interrogatorios.

Shamsobodiy nació en Arak, creció en Teherán y vivió posteriormente en Bandar-Abbas. Según organizaciones de derechos humanos, ha vivido con esclerosis múltiple durante varios años. Se ha informado que también padece otras enfermedades como psoriasis, narcolepsia y dolores estomacales.

Según HRANA, su salud se ha deteriorado en prisión. La fuente indica que la presencia simultánea de varias enfermedades ha aumentado la preocupación por su situación en la cárcel.

La sentencia contra Shamsobodiy llega en un momento de creciente preocupación internacional por la aplicación de la pena de muerte en Irán en casos relacionados con la política y la seguridad.

La organización de derechos humanos Iran Human Rights informó que al menos 29 personas detenidas en relación con las protestas de enero han sido ejecutadas desde marzo. El Centro Abdorrahman Boroumand, con sede en EE. UU., declaró haber documentado 950 casos de ejecución hasta finales de agosto de 2026. Según la organización, entre los ejecutados se encuentran al menos 20 mujeres y 30 participantes en protestas.

Actualmente, HRANA ha informado que al menos ocho mujeres esperan la pena de muerte en las cárceles iraníes en el marco de diversos casos políticos, de seguridad y de protestas. Shamsobodiy también figura en esta lista.