Se acerca un punto de inflexión político inesperado y global en la guerra comercial que dura años entre los dos gigantes económicos del mundo: Estados Unidos y China. Según informes difundidos por la influyente agencia Bloomberg, citando sus fuentes, el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, están discutiendo activamente la posibilidad de reducir los aranceles sobre una serie de productos estratégicos en vísperas de su histórica reunión cara a cara en Washington. La visita oficial del líder chino a la capital estadounidense está programada para el 24 de septiembre, lo que será un paso de respuesta adecuado a la visita que Trump realizó a Pekín en mayo pasado con una gran delegación empresarial.

Según los expertos, la posibilidad de extender la tregua comercial establecida entre Pekín y Washington está tomando una forma cada vez más clara, y las medidas esperadas prevén un alivio de los aranceles recíprocos sobre casi 30 mil millones de dólares en bienes. En particular, la reapertura del mercado chino a los recursos energéticos y productos agrícolas estadounidenses se ha convertido en el tema principal de la agenda. Para finalizar el texto del acuerdo decisivo, el Secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, se sentará a la mesa de negociaciones especiales con el Viceprimer Ministro del Consejo de Estado de la RPC, He Lifeng, este fin de semana.

¿Cómo afectará la reducción de aranceles de 30 mil millones de dólares al mercado mundial, qué exige Trump a Pekín sobre las tierras raras y podrá la reunión del 24 de septiembre salvar a la economía mundial de la crisis?

«Una tregua de 30 mil millones de dólares»: ¿Qué están acordando las partes?

Principales direcciones del acuerdo comercial reveladas por Bloomberg:

Dirección / Indicador Condiciones del acuerdo y planes Detalles Volumen total de alivio ~30 mil millones de dólares Programa de reducción de aranceles recíprocos previamente desarrollado entre los dos países Grupos de productos principales Recursos energéticos y productos agrícolas Reducción de los aranceles chinos al petróleo, GNL y exportaciones agrícolas de EE. UU. Fecha de la cumbre decisiva 24 de septiembre de 2026 Visita oficial de Xi Jinping a Washington y diálogo personal con Trump Reunión preparatoria Este fin de semana Reunión entre el Secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, y el Viceprimer Ministro de la RPC, He Lifeng

«Petróleo, gas e intereses de los agricultores»: ¿Qué gana Washington?

Demandas económicas de la administración Trump y beneficios esperados:

Camino abierto a los transportadores de energía de EE. UU.: La suavización de las barreras impuestas por China a los recursos energéticos estadounidenses permitirá a las empresas energéticas de EE. UU. vender millones de toneladas de petróleo y GNL al mercado más grande de Asia;

Salvación para los agricultores estadounidenses: La eliminación de los aranceles a los productos agrícolas, especialmente la soja y los cereales, será un poderoso apalancamiento financiero para los estados agrícolas estadounidenses que apoyan a Trump;

Equilibrio de la balanza comercial: Washington busca reducir la enorme brecha económica entre EE. UU. y China activando los mecanismos de los consejos bilaterales de comercio e inversión.

«Tierras raras» y ultimátum a Pekín: la caja negra de las negociaciones

La lucha estratégica detrás de la reunión de los ministros de finanzas:

Las demandas de Scott Bessent y Jamieson Greer: En las conversaciones de finales de julio, el Secretario del Tesoro y el representante comercial de EE. UU. declararon abiertamente que Washington espera que Pekín cumpla incondicionalmente todos sus compromisos sobre metales de tierras raras;

Alta tecnología y semiconductores: Dado que China controla la mayor parte de la extracción y procesamiento mundial de tierras raras, el equipo de Trump exige prevenir interrupciones en esta materia prima crítica para la industria estadounidense;

El paso diplomático de Pekín: El liderazgo chino, que recibió a Trump en su capital en mayo, tiene la intención de aliviar la presión de la guerra comercial y lograr una reducción de las restricciones tecnológicas impuestas a las exportaciones del país a través de la cumbre de Washington del 24 de septiembre.

El diálogo entre Xi Jinping y Donald Trump previsto para el 24 de septiembre en Washington podría no solo calentar las frías relaciones entre las dos economías más grandes del mundo, sino también impulsar el inicio de una nueva era para el comercio internacional y los mercados globales.

¿Cree usted que este acuerdo entre Trump y Xi Jinping podrá poner fin definitivamente a la guerra comercial entre las dos grandes potencias, o es una tregua táctica temporal? ¿Cómo afectará positivamente la reducción de aranceles de 30 mil millones de dólares y la apertura de los flujos energéticos a la economía mundial y a los mercados de Asia Central? ¡Deje sus reflexiones analíticas en los comentarios y comparta este análisis de este giro histórico de la geoeconomía mundial con todos sus colegas y socios comerciales!