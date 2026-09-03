Ronaldo estaría en shock tras los 9 millones de dólares gastados por su hijo en una semana

La estrella portuguesa del fútbol Cristiano Ronaldohabría visto a su hijo de 16 años gastar más de 9 millones de dólares en una semana usando su tarjeta de crédito. Así lo informó la publicación turca « Haberler ».

Según la publicación, Ronaldo permitió que su hijo usara su tarjeta de crédito durante un tiempo. Sin embargo, tras ver una transacción de 1,8 millones de dólares en su cuenta bancaria, el futbolista decidió revisar los gastos.

La investigación habría revelado que su hijo gastó más de 9 millones de dólares en total en una semana en superdeportivos y otros artículos de lujo.

Tras esto, se dice que Ronaldo llamó a su equipo para bloquear su tarjeta de crédito y restringir el acceso de su hijo a sus cuentas.

Sin embargo, esta información aún no ha sido Cristiano Ronaldo ni por sus representantes confirmada oficialmente.

Como información, Cristiano Ronaldo Junior juega al fútbol como su padre y forma parte de las categorías inferiores del Al-Nassr.