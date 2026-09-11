Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente

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Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente

En los Países Bajos, un pollino miniatura de dos semanas desapareció y, un día después, fue encontrado muerto a tiros en el mismo lugar donde se le vio por última vez. El pollino, de un raro color rojizo, Pleuntje desapareció del refugio de burros la noche del lunes 7 de septiembre.

Seis personas buscaron al pequeño animal durante varias horas. Realizaron labores de búsqueda hasta la 01:30 de la madrugada y continuaron al amanecer. Sin embargo, no se encontró rastro alguno de Pleuntje.

A pesar de ello, el martes por la tarde su cuerpo fue hallado en el mismo lugar donde desapareció. Aunque el personal del refugio había inspeccionado la zona decenas de veces, no se había detectado nada anteriormente.

Pleuntje fue encontrado con una herida de bala en el pecho. También presentaba graves lesiones en el cuello, las patas y los ojos.

La propietaria del refugio, Marlxene Muvs, supone que los ladrones saltaron la valla, cargaron con el pollino y se lo llevaron en un vehículo preparado. Al darse cuenta de que era difícil de vender, es posible que hayan devuelto el cuerpo al mismo lugar.

Pleuntje no tenía microchip, pasaporte ni documentos de vacunación. Por ello, era difícil venderlo en el mercado negro. Sin embargo, el precio de los burros miniatura con documentos puede alcanzar hasta 13 000 libras esterlinas. alcanzar.

Pleuntje vivía en el refugio Stichting Het Ezelpaleis en Baarle-Nassau, Países Bajos. Este centro se dedica a proteger a los burros abandonados.

En un campo verde, un pequeño y esponjoso pollino está junto a un burro grande.

La propietaria del refugio cerró el recinto alrededor de las 19:30. Al regresar para alimentar a la manada, notó la ausencia de Pleuntje.

Durante las labores de búsqueda, se ofreció una recompensa de 850 libras esterlinas. Los llamamientos para encontrar al pollino se difundieron por los Países Bajos, Bélgica, Alemania y Francia.

Sin embargo, el martes alrededor de las 13:00, mientras Muvs mostraba el refugio a unos invitados, vio el cuerpo de Pleuntje.

«Estaba tumbado de lado, con una herida de bala en el pecho. Habíamos pasado por ese campo 50 veces», declaró.

Según los informes, la bala entró por el muslo izquierdo del pollino y salió por el lado derecho de su pecho. También presentaba heridas en el cuello y las patas, además de signos de daños graves en uno de sus ojos.

Muvs cree que Pleuntje fue elegido deliberadamente debido a su color rojizo único. Ningún otro potro fue tocado.

«Deben haber sido profesionales. ¿Quién le haría algo así a un pollino al que ni siquiera le han salido los dientes?», dijo la propietaria del refugio.

El refugio cuenta con cámaras de vigilancia, pero ninguna cubre completamente la zona de pasto. Se solicita a cualquier persona que haya visto o escuchado algo sospechoso el lunes por la noche que se ponga en contacto con las autoridades.

PleuntjeStichting Het EzelpaleisBaarle-Nassauминиатюра эшак
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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