Thomas Tuchel lamenta no haber probado el césped tras la victoria en México

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Thomas Tuchel lamenta no haber probado el césped tras la victoria en México

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, admitió un arrepentimiento inusual tras el inolvidable partido de eliminatoria disputado el verano pasado contra el anfitrión México, donde su equipo terminó con diez hombres. El técnico alemán expresó su pesar por no haber probado un poco de ese césped sagrado para inmortalizar la victoria por 3-2 en el Estadio Azteca. Goal.com informa que este dramático partido en la capital mexicana dejó una huella imborrable en la memoria del entrenador. Así lo informa Goal.com informa .

La victoria lograda en condiciones extremadamente complejas y el éxito en una prueba difícil en el extranjero dejaron a Thomas Tuchel completamente atónito. Destacando que la alegría de esos momentos intensos era indescriptible, el técnico recordó que inmediatamente envió un mensaje a un amigo cercano tras el pitido final. Según sus palabras, pensó que debería haber probado el césped para sentir esos momentos con todo su ser.

Unidad de equipo y la lesión de Jordan

En esta atmósfera eléctrica, la solidaridad y el espíritu de equipo de los jugadores quedaron patentes. En particular, durante las celebraciones posteriores al partido, Jordan Henderson se cayó de una valla publicitaria y se rompió el brazo, lo cual es un claro ejemplo de ello. En una entrevista oficial para la FA, el entrenador recordó con gran orgullo ante Daniel Sturridge que los jugadores intervinieron sin dudar un segundo, formando inmediatamente un escudo protector alrededor de Jordan.

Estos momentos difíciles y alegres fortalecieron el ambiente dentro del equipo, sirviendo como base sólida para las grandes competiciones futuras, especialmente la Euro 2028. Al reflexionar sobre esta cultura positiva en el vestuario, el seleccionador subrayó que los jugadores son ahora verdaderamente sus pupilos y que este proceso ha fortalecido su vínculo.

Planes futuros y Liga de Naciones

Thomas Tuchel, quien no oculta su satisfacción por dirigir a un equipo unido por los éxitos y las dificultades, habló sobre la preparación para los nuevos desafíos. Señaló que la preparación para la Copa del Mundo en EE. UU. fue ardua, pero que es mucho más favorable para el Campeonato de Europa.

Según la fuente, de los 10 partidos disputados en el Mundial de EE. UU., 8 terminaron en victoria, 1 en empate y 1 en una dolorosa derrota. Esta experiencia y estos resultados servirán como base sólida para el futuro. La selección de Inglaterra se centra ahora en los próximos cuatro partidos de la Liga de Naciones en la división superior.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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