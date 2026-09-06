Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía

Un incidente inusual ocurrió en el distrito de Milas, provincia de Muğla en Turquía, tras una lujosa boda. Después de tres días y tres noches de celebración, se informó que las joyas de oro que llevaba la novia, valoradas entre 4 y 5 millones de liras, habían desaparecido.

Los familiares del novio, al notar la ausencia de la novia y del oro, acudieron a las autoridades. En el marco de la investigación, la novia, de nacionalidad uzbeka, fue detenida, pero declaró que no se considera culpable.

La novia afirmó que se fue a casa de su madre llevando consigo solo 20 monedas de oro y 226 000 liras. A pesar de realizarse un registro en su domicilio, no se encontraron los otros objetos de valor reportados como desaparecidos.

Por el momento, se desconoce el paradero de las joyas y el oro valorados en 4-5 millones de liras. La investigación sobre el caso continúa.