Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo

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Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo

En 2021, la historia de Xu Wei, residente en China, atrajo la atención mundial. Tras el diagnóstico de síndrome de Menkes, una enfermedad rara, en su hijo Haoyang, residente en Kunming, este padre de 30 años comenzó a estudiar medicina y química de forma independiente para salvarlo. Euronews informó sobre este caso.

El síndrome de Menkes es una enfermedad hereditaria que altera la capacidad del cuerpo para absorber y utilizar el cobre. La enfermedad es más común en niños y, en casos graves, los pacientes suelen no sobrevivir más allá de los tres años. No existe una cura eficaz, pero los preparados de cobre pueden, en algunos casos, ralentizar su progresión.

Los médicos le dijeron a Xu Wei que el histidinato de cobre necesario para ayudar a su hijo no estaba disponible en China. Debido a la pandemia de COVID-19, las opciones para viajar al extranjero para recibir tratamiento también eran limitadas. Posteriormente, el padre comenzó a buscar formas de preparar el medicamento estudiando materiales científicos y médicos en Internet, principalmente en inglés, con la ayuda de programas de traducción.

Xu Wei instaló un pequeño laboratorio en el gimnasio de su padre y compró el equipo necesario. Tras unas seis semanas de investigación y experimentos, logró preparar una muestra inicial de histidinato de cobre. Primero probó el medicamento en conejos y luego en sí mismo. Solo entonces comenzó a administrárselo a su hijo.

Según Xu Wei, unas dos semanas después de iniciar el tratamiento, algunos análisis de sangre de su hijo mejoraron. Sin embargo, el histidinato de cobre no es una cura definitiva, sino un medicamento que ayuda a ralentizar la progresión de la enfermedad y a aliviar algunos síntomas.

La determinación del padre llamó posteriormente la atención de expertos en biotecnología. VectorBuilder y los investigadores de Lantu comenzaron a colaborar en una terapia génica para el síndrome de Menkes. Más tarde, Haoyang participó en el programa experimental de terapia génica en esta área.

La historia de Xu Wei demostró cuán importante puede ser la determinación de los padres en la búsqueda de tratamientos para pacientes con enfermedades raras. Su objetivo no solo fue ayudar a su propio hijo, sino también contribuir a encontrar tratamientos eficaces para otros niños que luchan contra el síndrome de Menkes.

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