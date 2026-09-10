Una bloguera de mukbang de 24 años fallece tras su último vídeo

Una bloguera que creaba contenido de mukbang Chen Siyi falleció a los 24 años. Era conocida por sus 1,2 millones de seguidores bajo el nombre de Ganfan Yingying . La bloguera murió tres días después de grabar su último vídeo en el hospital, donde enfatizó que «la salud es lo primero».

Chen había hablado abiertamente antes sobre sus problemas de salud relacionados con el consumo de grandes cantidades de comida y los vómitos provocados. En su último vídeo publicado desde el hospital el 14 de agosto, informó que su nivel de potasio había caído a un nivel peligroso .

La bloguera falleció el 17 de agosto. Sus padres informaron sobre su muerte a través de un aviso en línea el 4 de septiembre. Sin embargo, el informe médico oficial aún no ha revelado la causa exacta de su fallecimiento.

Chen mencionó que su nivel de potasio en sangre había bajado a 2,3 mmol/l . Normalmente, este indicador se sitúa entre 3,5 y 5,5 mmol/l. Al llegar al hospital, su nivel era de 2,5 mmol/l y subió a 3,3 mmol/l tras el tratamiento.

La bloguera reconoció sus problemas de salud

El mukbang es un tipo de programa en línea donde el bloguero interactúa con la audiencia mientras consume grandes cantidades de comida. Chen relacionó sus problemas de salud con su actividad de mukbang y mencionó que ya había sido hospitalizada antes por esta razón.

En su último vídeo, explicó que su caída de potasio se debió al consumo excesivo de comida. También señaló que, aunque esta actividad pueda parecer atractiva, implica tener que comer durante toda la noche para crear contenido.

Recordando a sus seguidores que el dinero es importante, pero que la salud siempre debe ser lo primero , hizo un llamado a cuidar el propio cuerpo.

Chen, quien vivía en la ciudad de Liaocheng, provincia de Shandong, reunió una gran audiencia en la plataforma de vídeo china Kuaishou . Allí publicó 169 vídeos. Según los informes, durante una transmisión publicitaria, la bloguera consumió 60-70 huevos en conserva .

Chen también habló sobre la creciente presión sobre los creadores de contenido para consumir cada vez más comida con el fin de obtener más visitas y una mayor audiencia.

Una persona cercana al caso afirmó que la bloguera sufrió un paro cardíaco relacionado con una hipopotasemia prolongada. Sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.

Los expertos señalan que comer mucho no suele provocar una bajada de potasio. Sin embargo, provocarse vómitos repetidamente o usar laxantes puede causar hipopotasemia grave y provocar trastornos peligrosos en el ritmo cardíaco.

Chai Sichen, médico del departamento de medicina general del hospital de Zhejiang, destacó que algunos creadores de mukbang intentan expulsar la comida consumida después del rodaje.

«Un final demasiado temprano»

La muerte de Chen Siyi fue una pérdida dolorosa para sus padres.

«Su vida terminó demasiado pronto, en la flor de su juventud. Que no haya más sufrimiento en el cielo. Descansa en paz. Tu padre y tu madre siempre te extrañarán». escribieron los padres de la fallecida.

La página de Kuaishou de la bloguera fue eliminada posteriormente.

La muerte de Chen Siyi ha reavivado las preocupaciones sobre los graves riesgos para la salud humana detrás del contenido extremo basado en el consumo excesivo de comida.