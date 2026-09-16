Xiaomi, Oppo, Vivo y Honor lanzan un estándar conjunto de transferencia de archivos
Las marcas líderes del mercado de smartphones han presentado una nueva tecnología que simplifica radicalmente el proceso de intercambio de datos. Según Ixbt.com, la alianza Inter-Transfer Alliance ha anunciado el estándar técnico Tap to Transfer, que permite transferir archivos entre dispositivos Xiaomi, Oppo, Vivo y Honor con un solo toque. Así lo informa Ixbt.com informa .
Esta nueva función permite a los usuarios compartir grandes volúmenes de datos de forma rápida y sin pasos innecesarios en su vida diaria. Los expertos señalan que esta solución lleva la interacción entre smartphones de diferentes ecosistemas a un nivel mucho más cómodo.
Principio de funcionamiento y capacidades técnicasEl estándar Tap to Transfer se basa en una combinación de dos tecnologías principales: NFC y una conexión P2P directa a través de Wi-Fi. Para vincular los dispositivos, basta con que los usuarios acerquen sus paneles traseros.
Después, los smartphones confirman la conexión automáticamente y los datos comienzan a transferirse a través de un canal Wi-Fi de alta velocidad. No se requiere instalar ninguna aplicación adicional para el proceso, lo que ahorra un tiempo considerable al usuario.
Ventajas y planes futurosSegún los desarrolladores, Tap to Transfer funciona sin necesidad de conectarse a una red externa y no consume datos móviles. Esta característica es especialmente importante para transferir fotos y vídeos de gran tamaño sin internet ni restricciones.
La nueva tecnología fue desarrollada y probada conjuntamente por los equipos de ingeniería de Xiaomi, Oppo, Vivo y Honor. Los primeros dispositivos compatibles comenzarán a recibir esta función mediante actualizaciones del sistema a partir de mediados de octubre de este año.
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