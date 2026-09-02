Aparece un objeto misterioso parecido a una medusa en Marte

Una extraña fotografía tomada hace unos años en el planeta Marte ha causado intensos debates entre los usuarios de Internet. La causa es un objeto misterioso con apariencia de medusa, captado por la cámara del rover Curiosity.

Así lo informó Naked Science.

Resulta que la extraña imagen fue tomada el 20 de agosto de 2023 por la cámara de navegación derecha del rover Curiosity. En el encuadre aparece una figura desconocida que parece flotar sobre la superficie de Marte. Recuerda a una cabeza en forma de cúpula con partes similares a tentáculos.

Curiosamente, solo 13 segundos antes de esta foto, dicha «medusa» no era visible en absoluto. Este detalle provocó diversas especulaciones en Internet. Algunos sugirieron que podría tratarse de una criatura invertebrada gigante capaz de moverse a una velocidad increíble sobre la superficie marciana.

Sin embargo, los expertos subrayan que no hay que apresurarse con tales suposiciones.

¿Qué es realmente el extraño objeto?

La hipótesis de una «medusa» extraterrestre gigante no puede descartarse por completo. Pero los científicos afirman que la forma inusual en la imagen también puede explicarse por un fallo técnico en la cámara.

Según la estimación del astrofísico Dr. Joseph Farah, el extraño objeto podría haber aparecido como resultado del impacto de un rayo cósmico en el sensor de la cámara.

El experto señaló que al ampliar la imagen, se puede ver que los píxeles negros están perfectamente alineados a lo largo de una línea. Esto podría explicar la apariencia inusual del objeto en la imagen.

Además, esto coincide con la ausencia del objeto en el fotograma tomado justo antes. Es decir, la probabilidad de una anomalía temporal en la cámara es mayor que la de una «medusa» que apareció y desapareció en solo 13 segundos.

Según otra hipótesis, la extraña imagen podría ser el resultado de un fallo electrónico o un error durante el proceso de transmisión de datos. La publicación EarthSky también ha planteado esta posibilidad.

Los expertosexplican que el valor de un píxel puede cambiar en varias etapas del proceso, desde el sensor de la cámara hasta el archivo de imagen final generado en la Tierra. Es muy probable que dicho cambio ocurra en la electrónica de lectura, el almacenamiento de datos en la computadora de a bordo, la compresión de la imagen, la transmisión a la Tierra o durante el procesamiento posterior.

Por lo tanto, el extraño objeto captado por la cámara del Curiosity no es, por ahora, una señal de vida en Marte, sino más bien una anomalía técnica de la cámara o del procesamiento de datos.