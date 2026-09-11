¿Cómo vive un hombre paquistaní de 436 kilos?

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¿Cómo vive un hombre paquistaní de 436 kilos?

En la ciudad de Mardan, Pakistán, vive Arbab Khizer Hayat, quien atrae la atención de muchos por su apariencia y su enorme corpulencia. En Internet, es conocido bajo el seudónimo de Khan Baba . Este hombre de 34 años mide 190 centímetros y pesa 436 kilos. Él afirma que no se avergüenza de su cuerpo, sino que está orgulloso y se considera la persona más fuerte del mundo.

¿Por qué Khan Baba se considera un coloso?

En las redes sociales circulan videos que muestran a Khan Baba arrastrando un tractor con una sola mano. Él considera esto un simple ejercicio de calentamiento.

En una entrevista con periodistas, el paquistaní dijo que participó en una competencia de levantamiento de pesas en Japón en 2012. Según sus palabras, allí levantó 5000 kilogramos. Khan Baba incluso afirmó que ni siquiera Hulk podría haber levantado tanto peso.

¿Cómo surgió su peso de 436 kilogramos?

Hasta los 18 años, Khan Baba parecía un joven normal. Luego, su peso comenzó a aumentar drásticamente. En lugar de acudir a los médicos, decidió hacerse aún más grande y adoptó un régimen alimenticio intensivo.

Actualmente, su ingesta calórica diaria supera las 10 000 calorías. En el desayuno, consume de una sola vez 36 huevos, 4 pollos y 3 kilogramos de carne roja. Acompaña todo esto con 5 litros de leche.

Un hombre muy grande con ropa negra y medallas al cuello está sentado.

El hombre dice que el sobrepeso no le causa grandes molestias. El problema principal es el transporte: no cabe en un coche normal. Por eso, Khan Baba compró un enorme vehículo todoterreno.

Se ha convertido en una celebridad en la ciudad de Mardan. Los transeúntes le piden tomarse fotos con él, y los canales de televisión locales lo invitan regularmente a entrevistas.

Quiere subir al ring

Khan Baba vincula su futuro con el deporte. Planea subir al ring, convertirse en luchador y ganar competiciones de lucha libre. Está convencido de que su enorme tamaño y fuerza le ayudarán a tener éxito.

Sin embargo, no todos creen en su fuerza. Expertos que han estudiado los videos de Khan Baba han prestado atención a su forma de vestir. Siempre usa ropa holgada, similar a una túnica. En algunas tomas, se ven rellenos especiales en el pecho y los hombros. Estos podrían hacer que la parte superior del cuerpo parezca más grande y ocultar el abdomen. Por esta razón, sus dimensiones reales no están claras.

El récord de Khan Baba sobre levantar 5 toneladas también ha sido cuestionado por expertos. Los usuarios de redes sociales le aconsejan que primero cuide su salud antes de probar su fuerza en el ring.

Además del caso de Khan Baba, en Indonesia se observó otro incidente relacionado con el sobrepeso. Allí, un niño de 10 años pesa 192 kilogramos. Para el niño, este peso no es un orgullo, sino un grave problema de salud.

Хон БобоПокистонMardanЯпония атлетика мусобақаси
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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