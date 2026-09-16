¿Qué le dijo el líder de los hutíes a Bin Salmán? ¡Un discurso que sacudió a Oriente Medio!

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¿Qué le dijo el líder de los hutíes a Bin Salmán? ¡Un discurso que sacudió a Oriente Medio!

En un momento en que Oriente Medio atraviesa una fase peligrosa marcada por enfrentamientos geopolíticos, ataques con drones y coaliciones enfrentadas, uno de los discursos más controvertidos e incisivos de la historia vuelve a ocupar el centro de la atención internacional. En 2019, el líder del movimiento «Ansar Allah» (hutíes) en Yemen, Abdul-Malik al-Houthi, Arabia Saudita dirigió unas palabras al príncipe heredero y líder de facto, Mohammed bin Salmán, que resuenan de nuevo en las redes sociales y círculos analíticos ante la realidad actual. En aquel entonces, el líder hutí afirmó con firmeza que era imposible ganar esa guerra, a pesar de los inmensos recursos financieros de Riad, sus armas de última generación y sus poderosos aliados occidentales.

«Aunque el mar, la tierra, el petróleo, el dinero, los mercenarios, Estados Unidos, Israel, Gran Bretaña, Francia y toda la coalición árabe estén de su lado, no podrán ganar», declaró al-Houthi, citando el factor espiritual y religioso como la razón principal de su convicción. Años después, mientras Arabia Saudita intensifica sus esfuerzos diplomáticos en busca de apoyo militar y la situación en torno al mar Rojo se vuelve más compleja, este discurso plantea preguntas aún más urgentes.

¿Qué lógica política y militar se escondía detrás de esta contundente declaración de 2019? ¿Ha demostrado la guerra en Yemen los límites de los ejércitos modernos y cómo refleja este discurso la crisis actual en Oriente Medio?

«Lo tienen todo, pero...»: La declaración abierta de Abdul-Malik al-Houthi

El contenido principal del mensaje del líder hutí a Mohammed bin Salmán:

  • Enumeración completa de las fuerzas materiales: Al-Houthi reconoció abiertamente que la coalición liderada por Arabia Saudita contaba con rutas marítimas, fronteras terrestres, reservas ilimitadas de petróleo y billones de dólares en capital financiero;

  • El cerco de los aliados globales: El discurso subraya que Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Israel y los países árabes proporcionan a Arabia Saudita armas, inteligencia y apoyo político como coalición;

  • Conclusión decisiva: «Aunque todo esto esté con ustedes, nunca ganarán, estoy absolutamente convencido de ello. ¡Porque Alá no está con ustedes!» — declaró el líder del movimiento de resistencia armada yemení.

La realidad de 2019 y hoy: ¿Se repite la historia?

Cómo ha cambiado el equilibrio militar en Oriente Medio a lo largo de los años:

  • El periodo tras los ataques a «Aramco»: 2019 fue un periodo complejo en el que las principales infraestructuras petroleras de Arabia Saudita fueron atacadas por drones y misiles, sacudiendo el mercado mundial del petróleo;

  • La vulnerabilidad de las armas multimillonarias: A pesar de estar equipados con los sistemas de defensa Patriot y THAAD más avanzados de EE. UU., los drones baratos y las tácticas de guerra de guerrillas a menudo no permitieron mantener la superioridad estratégica;

  • La coacción a las negociaciones de paz: El sangriento conflicto que duró años terminó empujando a Arabia Saudita a detener las operaciones militares activas en Yemen y a iniciar negociaciones directas de tregua con los hutíes.

Ideología y guerra moderna: ¿Qué dicen los analistas militares?

Los expertosy sus análisis geopolíticos y psicológicos:

  • El fenómeno de la guerra asimétrica: Según los expertos militares, esta declaración de Abdul-Malik al-Houthi se convirtió en un ejemplo que demuestra que en las guerras modernas no se puede ganar solo con dinero, tecnología moderna y tropas mercenarias, y que la moral ideológica y la táctica flexible son las fuerzas decisivas;

  • El bloqueo actual en el mar Rojo: La capacidad actual de los hutíes para combatir contra buques comerciales mundiales y destructores militares internacionales en el mar Rojo se considera una continuación de las reivindicaciones de 2019;

  • La nueva estrategia de seguridad saudí: Hoy en día, Riad intenta cuidadosamente evitar entrar en un nuevo conflicto militar a gran escala con los hutíes y busca mantener el equilibrio a través de vías diplomáticas.

Este incisivo discurso de Abdul-Malik al-Houthi en 2019 resuena hoy en la política de Oriente Medio como un mensaje simbólico que recuerda que la tecnología militar y la riqueza no siempre determinan el resultado final.

¿Cree usted que la guerra de larga duración en Yemen y el equilibrio de fuerzas han demostrado que la riqueza material y los aliados poderosos no son suficientes para la victoria militar? ¿Por qué los países más ricos del mundo y los ejércitos más fuertes no han logrado romper completamente la resistencia armada en Yemen durante años? ¡Deje sus reflexiones analíticas en los comentarios y comparta este análisis de este famoso discurso de la historia de Oriente Medio con todos los entusiastas de la historia, la política y la geopolítica!

Abdul-Malik al-HouthiArabia SauditaHutíes de YemenAnsar AllahOriente Medio
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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