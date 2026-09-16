El conflicto militar entre Estados Unidos e Irán no solo ha dejado al Medio Oriente en llamas, sino que está agotando de manera catastrófica los recursos financieros y estratégicos del Pentágono, la maquinaria militar más poderosa del mundo. Según un informe urgente publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), las operaciones militares llevadas a cabo por EE. UU. contra Irán hasta el 1 de agosto han costado oficialmente cerca de 38 mil millones de dólares. Esta enorme suma incluye las municiones gastadas, el reemplazo de equipo militar perdido, el aumento de horas de vuelo, el combustible y el suministro logístico especial.

Sin embargo, la realidad más aterradora es más profunda que las finanzas: en 5 meses de guerra, EE. UU. ha agotado casi el 80% de sus reservas de defensa antimisiles más críticas, los sistemas THAAD, la mitad de los misiles «Patriot» y la mitad de las existencias mundiales de misiles de crucero «Tomahawk». Como resultado, las capacidades de defensa del Pentágono se han debilitado drásticamente, no solo en el Medio Oriente, sino también en Europa y la región de Asia-Pacífico.

¿Cuánto gasta Washington cada mes en esta guerra, puede el presupuesto de defensa de 1,15 billones de dólares salvar al Pentágono, y qué peligro representa el vaciamiento de los almacenes de armas para la seguridad nacional de EE. UU.?

«3 mil millones de dólares al mes»: El costo de la guerra en cifras

Dinámica de los gastos financieros presentada por la Oficina de Presupuesto del Congreso:

Indicador / Dirección del gasto Volumen y duración Detalles Gastos militares totales ~38 mil millones de dólares Operaciones, combustible y pérdidas al 1 de agosto de 2026 Fase inicial intensiva Más de un mes El período más intenso de ataques a gran escala contra Irán Gasto mensual adicional De 2 a 3 mil millones de dólares 2 mil millones al ritmo de mayo-junio, 3 mil millones si se repite la intensidad de julio Fondos adicionales solicitados por la Casa Blanca 87,6 mil millones de dólares 67,1 mil millones solicitados para el Pentágono, de los cuales 42,3 mil millones son directamente para la guerra Presupuesto de defensa aprobado 1,15 billones de dólares Presupuesto aprobado por la Cámara, de los cuales 73 mil millones son adicionales para la guerra en Irán

«Los almacenes están vacíos»: Los poderosos misiles de EE. UU. se están agotando

Escasez de armas revelada por las principales agencias de noticias:

Agotamiento de los sistemas THAAD y Patriot: Según CNN, durante cinco meses de intensos combates, EE. UU. ha disparado casi el 80% de sus misiles interceptores THAAD más modernos y casi la mitad de sus reservas de «Patriot»;

Reservas de Tomahawk y ATACMS en punto crítico: La agencia «Reuters» informó que las existencias de misiles ATACMS y misiles de precisión (Precision Strike Missile) del Pentágono están casi totalmente agotadas, y que la mitad de los misiles de crucero «Tomahawk» disponibles en el mundo han sido utilizados;

Destrucción de bases militares: «The Washington Post» señala que los cálculos oficiales ni siquiera tienen en cuenta por completo los costos de reparación de las bases militares estadounidenses dañadas en el Medio Oriente por los ataques iraníes.

Grieta en el escudo de defensa global: ¿Han quedado Europa y Asia sin protección?

Consecuencias geopolíticas del estancamiento del Pentágono en el Medio Oriente:

Advertencia del «New York Times»: El despliegue urgente de buques de guerra, aviones de combate y sistemas clave de defensa aérea en el Medio Oriente ha debilitado significativamente las posiciones estratégicas de EE. UU. en Europa y Asia;

Oportunidad para China y Rusia: Debido a la concentración de sistemas de defensa en el Golfo Pérsico, Washington está perdiendo temporalmente su capacidad de responder rápidamente a posibles crisis en el Estrecho de Taiwán y Europa del Este;

Pete Hegseth y la confesión de la Casa Blanca: El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, confirmó que la campaña ya ha costado 37,5 mil millones de dólares, y se reveló que si el Congreso no asigna fondos, los militares tendrán que recortar drásticamente otros programas globales.

La sangrienta y costosa guerra contra Irán demuestra que el complejo militar-industrial estadounidense no es infinito, dejando a Washington ante la prueba más compleja entre la crisis financiera y la escasez de armas.

¿Cree usted que el hecho de que EE. UU. gaste 3 mil millones de dólares al mes en la guerra contra Irán y utilice el 80% de sus reservas de misiles daña su estatus de superpotencia mundial? ¿Cuánto tiempo más puede durar este conflicto militar ante el agotamiento de las armas del Pentágono? ¡Deje sus análisis en los comentarios y comparta este análisis candente de la geopolítica mundial con todos sus amigos y entusiastas de la seguridad internacional!