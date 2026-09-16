¿Graban las LG Smart TV las conversaciones de los usuarios? La respuesta oficial de la compañía

En los últimos días, han circulado informes en medios extranjeros y publicaciones de Internet afirmando que los televisores LG Smart TV graban secretamente las conversaciones privadas de los usuarios, almacenan los datos en la memoria interna y los transmiten a servidores. Estas afirmaciones en Uzbekistántambién han causado preocupación y debates intensos entre muchos usuarios.

Para aclarar la situación, LG Electronics Uzbekistan emitió una declaración oficial indicando que los informes difundidos no son ciertos y explicó en detalle cómo funciona el sistema de control por voz y procesamiento de datos de los televisores.

Sin grabación permanente: ¿cómo funciona el control por voz?

Según la información oficial proporcionada por la empresa, los televisores LG Smart TV no graban continuamente las conversaciones diarias de los usuarios ni las transmiten a servidores:

Solo funciona al activarse: El proceso de conversión de voz a texto solo se inicia cuando el usuario presiona el botón de comando de voz en el control remoto o pronuncia una frase clave específica.

Análisis local: Para reconocer la frase clave, los datos de audio se procesan directamente en el televisor (de forma local). Si no se pronuncia la frase clave, el audio no se guarda, no se convierte en texto y no se envía a redes externas.

No se recopilan grabaciones sin conexión: Se desmintieron las afirmaciones de que los sonidos se acumulan en la memoria interna cuando se pierde la red y se envían al servidor una vez que vuelve la conexión a Internet. Los registros técnicos (logs) solo se refieren a situaciones específicas donde se realizó una solicitud de voz activa y no están relacionados con una grabación de audio permanente.

Sistema ACR y seguridad de datos personales

Uno de los aspectos más mencionados en los medios de comunicación es la tecnología ACR (Automatic Content Recognition). LG también aclaró las preocupaciones en torno a esta función:

Desactivado por defecto: Funciones como ACR, reconocimiento de voz y publicidad personalizada basada en intereses son opciones adicionales y no están activadas automáticamente (por defecto) en el televisor.

Control en manos del usuario: Activar o desactivar estas funciones depende totalmente del usuario. Cada cliente puede retirar su consentimiento en cualquier momento a través de la configuración del televisor.

No se capturan imágenes ni videos: El sistema ACR identifica el tipo de contenido que se está viendo solo mediante audiofingerprinting (huella de audio). El sistema no recopila capturas de pantalla, grabaciones de video ni sonidos del entorno.

Conclusión de LG

LG Electronics enfatiza que la confidencialidad y la privacidad de los usuarios son uno de los principios fundamentales en el desarrollo de productos, e insta a la audiencia a no confiar en informes vagos o no verificados. La compañía declaró que continúa mejorando constantemente la seguridad de los datos y la transparencia.