Un cocodrilo ataca y mata a un empleado de un zoológico

En la ciudad de Port Moresby, Papúa Nueva Guinea, « Adventure Park » fue escenario de un trágico incidente. Un cocodrilo atacó a un empleado del zoológico, causándole heridas graves que finalmente le provocaron la muerte. Así lo informó el «Daily Mail».

Se informa que el incidente ocurrió la tarde del 5 de septiembre. Mientras el empleado alimentaba al cocodrilo con pollo, el animal le mordió la pierna y lo arrastró hacia el agua. Luego, el cocodrilo hizo girar a su presa mediante un método conocido como «giro de la muerte» .

En el momento del ataque, otro empleado se acercó al cocodrilo e intentó rescatar a su colega golpeándolo en la cabeza. Un visitante del zoológico también intentó ayudar al empleado atacado extendiendo un palo a través de la valla.

Un testigo del incidente, Koibuga Remdi,dijo que el cocodrilo no soltó al empleado durante aproximadamente una hora.

«Muchos de nosotros vimos lo que pasó, pero teníamos muy pocas posibilidades de ayudarlo. Nuestra única opción fue llamar a la policía para pedir ayuda», dijo.

Cuando llegó la policía, el personal de «Adventure Park» comenzó a vaciar el estanque donde se mantiene al cocodrilo para facilitar las labores de rescate. El empleado atacado había perdido mucha sangre.

Uno de los testigos informó que la policía disparó varias veces para detener al cocodrilo.

«El cocodrilo no murió después del primer disparo. La policía disparó varias veces. Solo después del undécimo disparo murió el cocodrilo», dijo el testigo.

Posteriormente, el empleado fue rescatado y trasladado al hospital. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los médicos, falleció la mañana del 6 de septiembre a causa de las heridas sufridas. Según los informes, el empleado fallecido trabajaba en este zoológico desde hacía casi dos años .

Meses antes de este trágico ataque, circularon en redes sociales varios videos que mostraban a los empleados del zoológico acercándose demasiado a los cocodrilos.

En uno de ellos, se ve a un empleado parado a solo unos centímetros de la cara de un cocodrilo gigante y salpicando agua sobre el animal. Luego, se sienta sobre el cocodrilo y lo tira del cuello.

En otro video, se ve a un empleado con un pie sobre el lomo de un cocodrilo grande, mostrando a los espectadores el proceso de alimentación del animal.

En otro video más, se ve a un empleado tocando el hocico de un cocodrilo gigante y parado frente a sus mandíbulas. Estas imágenes destacaron la relación peligrosamente cercana entre el personal del zoológico y los grandes depredadores.

Actualmente, el zoológico «Adventure Park» en Port Moresby ha sido cerrado por tiempo indefinido. Se está llevando a cabo una investigación sobre el incidente.