En Afganistán, una niña de 6 años fue entregada a un hombre de 60 años por 200 mil rupias

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En Afganistán, una niña de 6 años fue entregada a un hombre de 60 años por 200 mil rupias

En la provincia afgana de Helmand, se informó que una niña de 6 años fue entregada en matrimonio a un hombre de 60 años a cambio de 200 000 rupias paquistaníes. Así lo reportó 8AM Media.

Según los informes, el incidente ocurrió en el distrito de Garmser. La oficina de prensa de los talibanes en la provincia de Helmand declaró que el padre de la niña, debido a problemas financieros, entregó a su hija a un hombre de 60 años y recibió 200 000 rupias paquistaníes a cambio. La declaración oficial también señala que el padre es adicto a las drogas.

Posteriormente, el caso fue enviado a los tribunales. Según los funcionarios talibanes, el tribunal revisó el caso y anuló el matrimonio de la niña de 6 años.

Además, han circulado informes sobre un plan para casar a una niña de 8 años con un hombre de 80 años en el distrito de Nad Ali, en Helmand. Se informa que, gracias a la intervención de las autoridades locales, este matrimonio fue detenido antes de que se llevara a cabo.

Estos dos casos demuestran una vez más que el problema del matrimonio infantil y forzado persiste en Afganistán. Las organizaciones internacionales y los defensores de los derechos humanos expresan su preocupación porque la pobreza y las limitadas oportunidades educativas para las niñas en el país aumentan el riesgo de matrimonio infantil.

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