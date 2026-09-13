¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico

Informes sobre un terrible incidente en Vietnam que involucra a un pitón y un niño se están difundiendo ampliamente en las redes sociales. Se afirma que un pitón mantenido como mascota se tragó a un niño. Esta noticia ha causado una gran preocupación entre el público.

La información difundida indica que el suceso ocurrió en Vietnam y que el pitón se mantenía como mascota.

Preocupación principal: mantener animales salvajes, especialmente serpientes grandes, en el hogar puede representar un riesgo grave. Los pitones pueden alcanzar un gran tamaño y poseer un fuerte instinto depredador. Por ello, tenerlos como mascotas comunes plantea serios problemas de seguridad.