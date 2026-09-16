Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita

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Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita

En un encuentro correspondiente a la Liga de Campeones de la AFC, el equipo de Al-Nassr sufrió una derrota humillante ante el club emiratí Al-Ain. Según informa Goal.com, el equipo estelar saudí cayó 0-4 en campo contrario. Este resultado entra en la historia como la mayor derrota en la carrera del delantero portugués Cristiano Ronaldo en Oriente Medio, reporta Goal.com informa .

Tras un inicio complicado en la competición, Al-Nassr no pudo resistir el dominio del rival. Los jugadores de Al-Ain, bicampeones de Asia, demostraron claramente su superioridad en el campo. El encuentro estuvo bajo el control total de los locales, y el equipo saudí recibió un duro golpe debido a errores defensivos graves.

Momentos clave y goles

El marcador se abrió apenas en el minuto 25. Soufiane Rahimi anotó para los locales, poniendo a su equipo por delante. Al inicio de la segunda mitad, los ataques de Al-Ain dieron sus frutos y el mismo Soufiane Rahimi marcó su segundo gol personal, y el segundo del equipo, después de los 60 minutos de juego.

La situación se complicó aún más para los visitantes. A 18 minutos del final, su hermano, Soufiane Rahimi, marcó por tercera vez contra Al-Nassr. Posteriormente, además de ser autor de un gol, Soufiane dio una asistencia a Georgios Giakoumakis, estableciendo el 0-4 definitivo.

Con el objetivo de marcar su gol número 980 en su carrera, Cristiano Ronaldo, de 41 años, no pudo ampliar sus estadísticas en esta ocasión. La estrella portuguesa intentó reducir la distancia mediante un tiro libre al final del partido, pero su potente disparo fue detenido sin complicaciones por el portero de Al-Ain, Khalid Eisa.

Responsabilidad del entrenador y antirecord

Tras la derrota, el entrenador de Al-Nassr asumió toda la responsabilidad por el mal desempeño del equipo. En la conferencia de prensa posterior al partido, reconoció que los jugadores hicieron lo que pudieron, pero admitió que el equipo tuvo una actuación general deficiente.

Según datos de Goal.com, este resultado es la mayor derrota registrada por Cristiano Ronaldo desde agosto de 2022. En aquel entonces, su antiguo club, Manchester United, perdió por el mismo marcador de 0-4 ante el Brentford en la Premier League inglesa.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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