Investigación abierta contra Apple por las líneas en la pantalla del iPhone 15

La Autoridad Central de Protección al Consumidor (CCPA) de la India ha intensificado su investigación sobre Apple. Esto se debe a las quejas masivas de los propietarios de iPhone 15 sobre fallos en la pantalla tras la instalación del nuevo sistema operativo. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según datos de ixbt.com, el problema surgió tras la instalación de la actualización iOS 18 en 2024. Han aparecido líneas verdes, rosas o blancas en las pantallas de los smartphones de los usuarios, lo que dificulta el uso del dispositivo.

Respuesta oficial y reparaciones de pago

La actuación de los centros de servicio oficiales de Apple agravó la situación. Se ha informado que a algunos usuarios se les pidió pagar aproximadamente 300 USD para reparar el defecto de la pantalla.

Posteriormente, el 29 de julio, los reguladores indios notificaron oficialmente a Apple sobre el traslado del caso a una unidad de investigación especializada. Las autoridades señalan que los documentos presentados contienen indicios de violación de los derechos del consumidor.

Investigación y posición de las partes

Esta investigación comenzó a raíz de 75 quejas recibidas por la empresa. La parte india consideró insatisfactorias las explicaciones previas del gigante tecnológico y decidió profundizar en el estudio de la situación.

Por su parte, Apple rechaza categóricamente todas las acusaciones de los consumidores. Los representantes de la corporación afirman que el sistema iOS 18 fue sometido a pruebas exhaustivas antes de su lanzamiento y no se detectaron fallos sistémicos.

Por ahora, se desconoce cómo terminará esta disputa y si la empresa ofrecerá alguna compensación a los usuarios afectados. Sin embargo, este caso podría aumentar la responsabilidad de los fabricantes de smartphones respecto a las actualizaciones de software a nivel global.