¿Existe realmente el pez del Apocalipsis? Los científicos responden

En el mar vive una criatura tan extraña que quien la vea podría pensar que es una serpiente o un monstruo legendario. Este pez, caracterizado por su cuerpo largo y acintado y sus aletas rojas «pez del Apocalipsis» es conocido por este famoso apodo.

En realidad, su nombre científico es pez remo y vive principalmente en las profundidades de los océanos. Su aspecto es muy inusual: tiene el cuerpo largo y brillante, y unas aletas rojizas en la cabeza. Algunos ejemplares grandes pueden alcanzar varios metros de longitud.

¿Por qué lo llaman «pez del Apocalipsis»?

Este nombre está relacionado no tanto con el aspecto del pez como con las antiguas creencias que lo rodean.

En el folclore japonés, el pez remo era considerado un mensajero procedente del palacio del dios del mar. Su aparición cerca de la superficie se interpretaba como una señal de grandes catástrofes, como terremotos o tsunamis.

Por eso, más tarde recibió en inglés el apodo «Doomsday Fish» — «pez del Apocalipsis» .

Pero ¿realmente anuncia una catástrofe?

No. Aunque es una leyenda muy interesante, por ahora no existen pruebas científicas que la confirmen.

Los especialistas señalan que no se ha establecido una relación causal fiable entre la aparición del pez remo y los terremotos o tsunamis. Un estudio de 2019 también calificó esta relación como una correlación ilusoria.

Por tanto, la idea de que «si aparece el pez del Apocalipsis, necesariamente ocurrirá una catástrofe» no es un hecho científico, sino una antigua creencia.