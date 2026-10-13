Un recolector de basura ayudó a su esposa a convertirse en capitana de policía

En Brasil, José Francisco Barros, quien trabaja como barrendero, llevaba a casa libros encontrados entre la basura para su esposa, Andreya Guimarães Tavares. Estos libros jugaron un papel clave para que ella cumpliera su sueño de estudiar derecho.

Mais Goiás Según un informe del 20 de junio de 2026, la pareja superó muchas dificultades financieras juntos. Andreya trabajó como empleada doméstica durante casi siete años. Para su educación superior, utilizó los libros que su esposo le traía. Como resultado, logró obtener una beca completa para estudiar derecho.

Tras graduarse de la universidad, Andreya aprobó el examen de ingreso para la Policía Militar del estado de Goiás. Actualmente, ostenta el rango de capitana de policía.

En junio de 2026, la familia celebró sus 25 años de matrimonio. En una sesión de fotos realizada para la ocasión, Andreya posó con su uniforme policial y José con su ropa de trabajo de la organización de limpieza urbana. Su hijo de 23 años también participó en la sesión. Las imágenes se volvieron virales en las redes sociales.

La historia de José y Andreya demuestra que el apoyo mutuo y la educación son fundamentales para transformar la vida de las personas.