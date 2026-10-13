Un recolector de basura ayudó a su esposa a convertirse en capitana de policía

·2·Mundo
Un recolector de basura ayudó a su esposa a convertirse en capitana de policía

En Brasil, José Francisco Barros, quien trabaja como barrendero, llevaba a casa libros encontrados entre la basura para su esposa, Andreya Guimarães Tavares. Estos libros jugaron un papel clave para que ella cumpliera su sueño de estudiar derecho.

Mais Goiás Según un informe del 20 de junio de 2026, la pareja superó muchas dificultades financieras juntos. Andreya trabajó como empleada doméstica durante casi siete años. Para su educación superior, utilizó los libros que su esposo le traía. Como resultado, logró obtener una beca completa para estudiar derecho.

Tras graduarse de la universidad, Andreya aprobó el examen de ingreso para la Policía Militar del estado de Goiás. Actualmente, ostenta el rango de capitana de policía.

Una colección de fotografías de graduación y servicio militar en varios marcos sobre una pared.

En junio de 2026, la familia celebró sus 25 años de matrimonio. En una sesión de fotos realizada para la ocasión, Andreya posó con su uniforme policial y José con su ropa de trabajo de la organización de limpieza urbana. Su hijo de 23 años también participó en la sesión. Las imágenes se volvieron virales en las redes sociales.

La historia de José y Andreya demuestra que el apoyo mutuo y la educación son fundamentales para transformar la vida de las personas.

Un hombre y una mujer con ropa especial posan con globos plateados del número 25.
José Francisco BarrosAndreya Guimarães TavaresPolicía Militar de GoiásEducaciónSuperación
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un recolector de basura brasileño famoso por bailar canciones turcas se encuentra en una situación difícilUn recolector de basura brasileño famoso por bailar canciones turcas se encuentra en una situación difícil9 octubre 14:10Un hombre que encontró casi 19 000 dólares en una bolsa de basura se convierte en su dueñoUn hombre que encontró casi 19 000 dólares en una bolsa de basura se convierte en su dueño7 octubre 14:22Colapso de un vertedero en GuineaColapso de un vertedero en Guinea25 agosto 09:43Un helicóptero que se dirigía a cubrir un accidente en Los Ángeles se estrella en un estacionamiento (video)Un helicóptero que se dirigía a cubrir un accidente en Los Ángeles se estrella en un estacionamiento (video)16 septiembre 17:35Un enorme vertedero arde desde hace ocho días en IndonesiaUn enorme vertedero arde desde hace ocho días en Indonesia8 julio 23:25Ciudadano de Uzbekistán muere en explosión durante carga de residuosCiudadano de Uzbekistán muere en explosión durante carga de residuos18 abril 14:58
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Se descubren habitaciones y un túnel bajo una estructura misteriosa
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Se descubren habitaciones y un túnel bajo una estructura misteriosa
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos