La piloto china Julie Wang ha sido ascendida al puesto de capitana en American Airlines. Hace 10 años, fue conocida como la primera mujer asiática en dar la vuelta al mundo en solitario en avión. Así lo informó el South China Morning Post.

Julie Wang anunció su nuevo cargo en su cuenta de Weibo. Destacó que hace 10 años dio la vuelta al mundo en solitario en un avión monomotor y que hoy asume una gran responsabilidad como capitana de una aerolínea.

«El camino desde el coraje de dar la vuelta al mundo en solitario en un avión monomotor hace diez años hasta llevar hoy las cuatro rayas de capitana y asumir la responsabilidad, es el camino que he recorrido durante la mitad de mi vida», escribió.

Julie Wang fue ascendida poco antes del Día de Acción de Gracias en EE. UU. Expresó su gratitud a su familia, amigos, mentores y a su yo de hace 10 años, que se atrevió a soñar y a volar.

Pasó de la publicidad al pilotaje tras 17 años

Julie Wang nació en Chongqing, China. Debido a que sus padres eran profesores de ingeniería aeroespacial, se interesó por la aviación desde niña. Sin embargo, inicialmente eligió el campo de la publicidad, donde trabajó durante 17 años.

Tras mudarse su familia a EE. UU., Julie Wang empezó a pensar en cambiar de profesión. A pesar de los prejuicios culturales y estereotipos en la aviación, comenzó a aprender a pilotar a los 37 años.

Cinco años después de obtener su licencia de piloto en 2011, en 2016 dio la vuelta al mundo en solitario en avión. Con este vuelo, fue reconocida como la primera mujer asiática en lograr esta hazaña.

Un vuelo histórico de 38 500 kilómetros

Julie Wang recorrió aproximadamente 38 500 kilómetros en un avión Cirrus SR22 equipado con tanques de combustible adicionales. El vuelo duró 18 días.

El viaje comenzó en Texas, EE. UU., y se dirigió a China a través del Pacífico pasando por Hawái, las Islas Marshall, Guam y Filipinas. Tras aterrizar en Haikou, en la isla de Hainan, voló a través de Vietnam, Laos, Tailandia, India y Oriente Medio hacia Europa, regresando a EE. UU. a través del océano Atlántico.

La etapa más larga del vuelo fue la ruta hacia Hawái, que duró casi 14 horas.

Cuando Julie Wang conoció a los habitantes de las Islas Marshall, quedaron asombrados por su intento de dar la vuelta al mundo en solitario. En la conversación, los habitantes le hablaron del destino de la famosa piloto Amelia Earhart, quien desapareció en el océano Pacífico en 1937 y cuyo avión aún no ha sido encontrado.

Continúan los debates sobre el vuelo histórico

Aunque el vuelo de 2016 de Julie Wang fue ampliamente reconocido, otra piloto china, Saki Chen, también reclamó este resultado histórico. Las disputas legales entre ambas pilotos duraron años.

A pesar de ello, la carrera de Julie Wang en la aviación ha alcanzado un nuevo nivel. Su transición de la publicidad al pilotaje, su cambio de profesión a los 37 años y su ascenso a capitana de una gran aerolínea 10 años después se han convertido en un camino de vida inspirador para muchos.