En Brasil, se ha erigido una estatua en honor a Hulk, un perro de servicio que ayudó a detectar casi 48 toneladas de cannabis. El pastor belga malinois de cuatro años guio a los policías hacia un búnker subterráneo secreto oculto bajo un almacén común.

El incidente ocurrió en la zona de Nova Holanda, en Río de Janeiro. Durante una operación policial en abril, los perros de servicio detectaron algo sospechoso cerca del almacén. Hulk llamó la atención de los agentes señalando repetidamente un lugar específico en el edificio.

Durante la inspección, los policías descubrieron un búnker oculto bajo una estructura similar a un tanque de agua de hormigón. Allí se encontraron más de 24 600 paquetes de cannabis. Cada paquete pesaba aproximadamente dos kilogramos, sumando un total de casi 48 toneladas.

La policía militar de Río de Janeiro informó que esta es la mayor incautación de drogas jamás realizada en Brasil durante una sola operación.

El valor del cannabis encontrado se estimó en 50 millones de reales brasileños (7,2 millones de libras esterlinas). Una vez empaquetado para la venta, su valor podría haber alcanzado los 150 millones de reales (21,6 millones de libras esterlinas). Durante la operación también se confiscaron armas, como rifles y una pistola.

El guía de Hulk, el sargento tercero Wildemar de Oliveira Souza, destacó especialmente el servicio del perro.

«Las drogas estaban muy bien escondidas. Pero noté un cambio en el comportamiento de Hulk. Nos llevó al búnker y, junto con el equipo, completamos la misión con éxito», dijo el sargento.

Hulk también ha sido galardonado con la máxima distinción del estado.

En reconocimiento a sus servicios, se instaló una estatua dedicada al perro frente a la sede del batallón de operaciones con perros de la policía militar de Río de Janeiro. La estatua representa a Hulk sentado en estado de alerta, con las orejas erguidas. Fue creada por el sargento retirado y escultor Carlos Alexandre de Almeida.

Representantes de la policía declararon que el monumento fue erigido para inmortalizar los servicios de Hulk y su historia en la lucha contra el narcotráfico.

Este no es el primer reconocimiento para Hulk. En junio de este año, se convirtió en el primer animal en recibir la Medalla Tiradentes, el máximo galardón de la Asamblea Legislativa del estado de Río de Janeiro. El premio fue otorgado por sus servicios a la seguridad pública y su participación en la incautación récord.

Uno de los impulsores del premio, el político Rodrigo Amorim, destacó que se estableció un récord mundial con la participación del perro policía.

Se informó que Hulk fue donado a la unidad especializada de perros de servicio y fue entrenado por el sargento Wildemar desde que era un cachorro. Hasta la fecha, ha participado en más de 200 operaciones policiales.

La ceremonia de inauguración de la estatua se llevó a cabo en el marco de un evento dedicado al servicio de los perros policía y sus guías. El comandante en jefe de la policía militar de Río de Janeiro, el coronel Silvio Ricardo Chiuffo Guerra, también reconoció el papel fundamental de Hulk en el logro de este resultado récord.

De esta manera, Hulk, quien ha participado en más de 200 operaciones durante su carrera, será recordado no solo por sus logros policiales, sino también a través de la estatua erigida en su honor.