Se ha revelado que los famosos pasos de baile de Donald Trump al ritmo de la canción «Y.M.C.A.» del grupo Village People no son del agrado de su esposa Melania. Sin embargo, el presidente estadounidense afirma que estas actuaciones son muy bien recibidas por sus seguidores y, en tono de broma, indica que no tiene intención de renunciar a ellas.

El presidente estadounidense Donald Trump ha vuelto a ser el centro de atención por sus inusuales apariciones en eventos políticos. Aunque sus bailes en el escenario, sus gestos con las manos y sus imitaciones de levantadores de pesas gustan a sus seguidores, su esposa Melania Trump no considera que esto sea apropiado para el estatus presidencial.

Trump, por su parte, no está del todo de acuerdo con la opinión de su esposa al respecto. Él insiste en que la gente realmente ama sus famosos pasos de baile.

Melania le dice a su marido: «Esto no es propio de un presidente»

Según Trump, Melania no aprueba que baile en el escenario y le pide que evite tales movimientos.

El presidente cita las palabras de su esposa de la siguiente manera:

«Cariño, esto no es propio de un presidente».

Según Trump, Melania incluso puso como ejemplo al expresidente estadounidense Franklin Roosevelt, destacando que era difícil imaginarlo bailando.

Sin embargo, el líder estadounidense responde a esta objeción con humor.

«Pero aun así, llegué a ser presidente», dice él.

En opinión de Trump, las personas que aplauden sus bailes no lo hacen solo por respeto, sino porque realmente les gusta.

El baile de «Y.M.C.A.» y la imitación de levantadores de pesas

Los movimientos escénicos más famosos de Trump están relacionados con la canción «Y.M.C.A.» de Village People. Cuando suena la canción, él levanta los brazos y baila con pasos característicos.

Sin embargo, a Melania no solo le disgusta este baile, sino también otras actuaciones del presidente en el escenario. Trump dice que ella considera que sus imitaciones de levantadores de pesas durante sus discursos son «poco presidenciales».

El presidente ha señalado con humor que estos movimientos le gustan aún menos a Melania que su baile.

A pesar de la opinión de su esposa, Trump sigue bailando

El líder estadounidense ha abordado este tema repetidamente en una serie de mítines y eventos políticos durante 2026. Mencionó la reacción de su esposa en sus discursos de enero, mayo y octubre.

«Ella cree firmemente que todo debe estar a la altura del estatus presidencial. Si a veces me pongo a bailar, no estoy seguro de que le guste mucho, pero a la gente le encanta», dijo Trump.

De este modo, aunque Melania Trump no considera que los movimientos de su marido en el escenario sean dignos del cargo presidencial, Donald Trump expresa su confianza en que estas actuaciones son bien recibidas por sus seguidores.