Terror de 4,5 metros: una anaconda gigante capturada en una zona residencial de Brasil

Los habitantes de Caldas Novas, en el estado de Goiás, al sur de Brasil, se enfrentaron a un verdadero terror natural. En una zona extremadamente cercana a las viviendas, una anaconda gigante de aproximadamente 4,5 metros —conocida localmente como «sucuri»— hizo su aparición.

Este aterrador depredador, que representaba una grave amenaza para las personas y especialmente para los niños, fue neutralizado mediante una operación especial realizada por bomberos y rescatistas.

Un depredador gigante a la caza y la preocupación de los vecinos

Según los detalles obtenidos en el lugar, la situación fue más seria de lo esperado:

Lugar del incidente: La serpiente gigante fue hallada en un pequeño arroyo adyacente a las casas de los residentes;

Situación peligrosa: La anaconda fue vista justo cuando había capturado a un animal doméstico y se preparaba para engullirlo. Esto generó una gran alarma entre las familias cercanas, especialmente por la seguridad de los niños que jugaban en la calle.

Compleja operación de rescate: sin heridos

Los servicios de emergencia, que llegaron rápidamente tras el aviso, tomaron el control de la situación de inmediato:

Equipos especializados: Los bomberos utilizaron herramientas de ganchos largos para mantener a la serpiente de 4,5 metros a una distancia segura;

Control profesional: Gracias a las cuidadosas maniobras de los rescatistas, nadie resultó herido y la serpiente no sufrió ningún daño durante el procedimiento.

¿Cuál será el destino de la anaconda?

Tras la exitosa operación, el depredador fue puesto en manos expertas: