« ¿La Casa Blanca está siendo ocupada por extraterrestres? » — La foto de una nueva embajadora en EE. UU. genera debate

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« ¿La Casa Blanca está siendo ocupada por extraterrestres? » — La foto de una nueva embajadora en EE. UU. genera debate

En las redes sociales de EE. UU., la foto de Barbara Thornhill, recientemente nombrada para un nuevo cargo en el Departamento de Estado, ha causado un gran revuelo. Su apariencia ha provocado diversas bromas y memes entre los usuarios de Internet. Se dice que la imagen ha sido vista más de 10 millones de veces.

Barbara Thornhill ha comenzado a ejercer como embajadora especial para supervisar y combatir la trata de personas. Ella liderará los esfuerzos de Estados Unidos en la lucha contra este delito.

Sin embargo, más que las noticias sobre su nombramiento, ha sido su foto la que ha ganado más atención en las redes sociales. Algunos usuarios han escrito comentarios irónicos y creado diversos memes.

Entre los comentarios, se encuentran frases humorísticas como: «No están ocultando muy bien a los extraterrestres en la administración Trump» y «La Casa Blanca está siendo ocupada por extraterrestres».

De esta manera, la foto de la nueva embajadora se ha convertido en un tema de intenso debate en Internet. No obstante, estos comentarios en redes sociales reflejan la actitud sarcástica de los usuarios.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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