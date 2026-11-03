33 países recomiendan a su población prepararse para un estado de guerra

Según Newsweek, 33 países del mundo recomiendan a su población estar preparados para una posible guerra, ciberataques importantes y otras situaciones de emergencia. Entre estos países se encuentran Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Japón, Canadá, México, Suecia, Noruega, India, Australia y Nueva Zelanda.

La mayoría de los países aconsejan a los ciudadanos preparar reservas de alimentos y agua para al menos 72 horas. Francia, Reino Unido, Canadá, Japón, México y los Países Bajos recomiendan una reserva de tres días. En Suecia y Noruega, este periodo es de aproximadamente una semana. Alemania recomienda a la población preparar reservas para 10 días. Al mismo tiempo, el servicio de protección civil del país destaca que incluso una reserva de tres días mejora la preparación ante emergencias. En EE. UU. también se recomienda almacenar alimentos y artículos esenciales para varios días. En la India, se ha hecho un llamamiento para preparar un kit especial para situaciones de emergencia.

Estas recomendaciones no se limitan a los conflictos militares. También abarcan riesgos como desastres naturales, cortes prolongados de electricidad, interrupciones en el suministro de agua y ciberataques a infraestructuras críticas. En tales situaciones, las tiendas podrían cerrar, podrían producirse interrupciones en el suministro de productos y el acceso a sistemas de pago y servicios de información podría dificultarse.

La Unión Europea también ha recomendado a la población preparar las reservas necesarias para poder actuar de forma autónoma durante las primeras 72 horas en caso de emergencia. En el Reino Unido también se llevan a cabo campañas de concienciación sobre el almacenamiento preventivo de productos y artículos necesarios en los hogares.

Las reservas recomendadas incluyen agua potable, alimentos de larga duración, medicamentos esenciales, linterna, pilas adicionales y una radio. En caso de corte de electricidad o de telefonía móvil, la radio permite recibir alertas y mensajes oficiales. Se recomienda ajustar la cantidad de reservas según el número de miembros de la familia, las necesidades dietéticas y los medicamentos que se toman regularmente.

El servicio de protección civil de Alemania aconseja completar las reservas poco a poco y no de una sola vez. Esta preparación puede ser útil no solo en caso de guerra o ciberataques, sino también durante inundaciones, tormentas, frío extremo y cortes prolongados de suministro eléctrico.

Al mismo tiempo, estas recomendaciones no significan que la guerra sea inminente. Su objetivo es aumentar la preparación de la población ante diversas situaciones de emergencia.