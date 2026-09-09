EE. UU. se prepara para una posible contingencia con extraterrestres

Los servicios especiales de EE. UU. han desarrollado un plan de acción en caso de que aparezcan extraterrestres. Esto fue comunicado a científicos estadounidenses durante una reunión con la dirección de los servicios de inteligencia. Además, EE. UU. busca liderar el establecimiento de contactos futuros con extraterrestres, según informó el diario Bild.

Se informa que dicha reunión en la oficina del Director de Inteligencia Nacional tuvo lugar. Allí, representantes de los servicios especiales recibieron a los miembros de un consejo científico creado por el gobierno para estudiar los OVNIS.

Este consejo incluye a la psicóloga Dra. Jennie Vilhauer, el astrónomo de la Universidad de Harvard, el profesor Avi Loeb , y el profesor investigador en inmunología Garry Nolan . Tras la reunión, Vilhauer compartió en la plataforma Substack información sobre el plan potencial del gobierno estadounidense ante la aparición de extraterrestres.

Vilhauer enfatiza que la existencia de dicho plan no significa que el gobierno de EE. UU. reconozca la existencia de extraterrestres. Tampoco implica que las autoridades de Washington se estén preparando para hacer tal declaración.

Sin embargo, según la psicóloga, el gobierno estadounidense se toma esta posibilidad muy en serio. Ella destaca que este hecho por sí solo es de gran importancia.

«Solo esto ya es de gran importancia», dijo la psicóloga.

Según la evaluación de Vilhauer, en caso de un primer contacto con extraterrestres, las consecuencias podrían ser extremadamente graves. Por ello, es necesario desarrollar medidas de respuesta coordinadas y acordadas de antemano para tal emergencia.

Al mismo tiempo, la psicóloga no reveló los detalles precisos del plan. Por ejemplo, ella no proporcionó información sobre en qué situaciones se activaría el plan, ni sobre qué medidas tomarían las agencias gubernamentales. Por lo tanto, la mayoría de estas cuestiones siguen siendo desconocidas para el público.

Según Vilhauer, es necesario prepararse seriamente para las consecuencias si se confirmara la existencia de extraterrestres. Este proceso debe involucrar no solo a los servicios especiales, sino también a representantes de diversos sectores de la sociedad.

En particular, policías, docentes, profesionales de la salud, expertos en salud mental, líderes religiosos, personal de protección civil y representantes de autoridades locales deben ser preparados para esta eventualidad.

Además, la creación de centros de ayuda confiables se considera una tarea importante. Estos centros serían necesarios para proporcionar al público información veraz y comprensible, así como para ofrecer apoyo a largo plazo a quienes experimenten miedo o ansiedad ante un cambio radical en su visión del mundo.